فيتينيا يتألق ليلة سقوط ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

- تألق كيليان مبابي مع ريال مدريد بتسجيل "سوبر هاتريك" في فوزهم على أولمبياكوس 4-3، بينما قاد فيتينيا باريس سان جيرمان للفوز على توتنهام 5-3 بهاتريك، وتعرض ليفربول لهزيمة قاسية أمام أيندهوفن 4-1. - أرسنال فاز على بايرن ميونخ 3-1 بفضل أهداف تيمبير، مادويكي، ومارتينيلي، مع خطأ قاتل من الحارس نوير، وتعادل بافوس مع موناكو 2-2 بهدف ديفيد لويز. - أتلتيكو مدريد انتصر على إنتر ميلان 2-1، وأتالانتا فاز على آينتراخت فرانكفورت 3-0، وسبورتينغ لشبونة تغلب على كلوب بروج 3-0 في ليلة كروية استثنائية.

تواصلت الإثارة في مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أُقيمت مساء الأربعاء، وشهدت ليلة عامرة بالأحداث الكبيرة والأرقام المميزة، وقد خطف الثنائي كيليان مبابي وفيتينيا الأضواء مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان توالياً، بينما تلقى العملاقان ليفربول وبايرن ميونخ هزيمتين قاسيتين أمام أيندهوفن وأرسنال.

وحقق أرسنال الإنكليزي فوزاً ثميناً على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في أبرز مواجهات هذه الجولة، وافتتح الهولندي جوراين تيمبير التسجيل للمدفعجية من "سلاح" الركلات الركنية مجدداً، قبل أن يدرك لينارت كارل التعادل للفريق البافاري، وفي الشوط الثاني عاد أصحاب الأرض بقوة، فسجل نوني مادويكي الهدف الثاني، ثم شهدت الدقائق الأخيرة خطأً قاتلاً من الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير بعد أداء مميز طوال اللقاء، حين خرج لإبعاد كرة أمام غابرييل مارتينيلي، إلا أن الأخير سبقه وسجل الهدف الثالث، مؤكداً تفوق النادي اللندني هذا الموسم.

Gabriel Martinelli 77'



Champions League | 🇪🇺 Arsenal 3-1 Bayern Münchenpic.twitter.com/6OMymuoWOE — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 26, 2025

من جانبه، خطف النجم الفرنسي كيليان مبابي الأنظار في فوز ريال مدريد الإسباني على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة، بعدما وقع على أول "سوبر هاتريك" في مسيرته بمسابقة دوري الأبطال، وسجل أيضاً أسرع هاتريك في تاريخ النادي الملكي، كما سجل مهاجم أولمبياكوس، المغربي أيوب الكعبي، حضوره بالهدف الثالث في الدقيقة 81، لكنه لم يكن كافياً لإعادة ناديه اليوناني إلى المباراة.

شاهد تألق كيليان مبابي بتسجيله هاتريك رائع في شباك أولمبياكوس! ⚽⚽⚽🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/VmladogCIo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

وواصل فيتينيا تألقه اللافت وسار على خطى مبابي، بعدما سجل "هاتريك" خلال انتصار باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه توتنهام هوتسبيرز الإنكليزي بنتيجة (5-3)، وأضاف فابيان رويز ووليان باتشو هدفين آخرين للفريق الباريسي الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وشهد اللقاء تألق الفرنسي كولو مواني من جانب السبيرز، إذ سجل هدفين في مرمى فريقه السابق، لكنه رفض الاحتفال احتراماً لجماهير باريس سان جيرمان. ورغم مقاومة توتنهام، فإن فعالية باريس الهجومية كانت كافية لحسم المواجهة في واحدة من أغزر مباريات الجولة بالأهداف.

Randal Kolo Muani 50'



Champions League | 🇪🇺 PSG 1-2 Tottenhampic.twitter.com/CRM2HSNmN0 — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 26, 2025

وفي المقابل، تواصلت معاناة ليفربول سواء في البريمييرليغ أو دوري أبطال أوروبا وهذه المرة بسقوط مدوٍ أمام أيندهوفن الهولندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف على ملعب أنفيلد، وتعدّ هذه الهزيمة الثانية لتشكيلة المدرب أرني سلوت في المسابقة الأوروبية، والتاسعة في آخر 12 مباراة بجميع البطولات، ما يعكس فترة صعبة للغاية يعيشها الفريق، وظهر ليفربول فاقداً للحلول في معظم فترات المباراة أمام الزوار، ليتلقى واحدة من أثقل الخسائر في الموسمين الأخيرين، وسط تساؤلات عديدة حول مستقبل "الريدز".

كما خطف المدافع البرازيلي المخضرم ديفيد لويز، الأضواء في تعادل بافوس القبرصي أمام موناكو بنتيجة (2-2)، بعدما سجل هدف التعادل الأول لفريقه في الدقيقة 18 برأسية محكمة، وبهذا الهدف أصبح ثاني أكبر لاعب يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعمر 38 عاماً و218 يوماً، خلف البرتغالي بيبي الذي سجل بعمر 40 عاماً و290 يوماً عام 2023، وشهد اللقاء لحظات مثيرة أخرى، أبرزها هدف الأميركي فولارين بالوغون مستغلاً خطأ حارس بافوس، قبل أن يتسبب المدافع الغاني محمد ساليسو بهدف بالخطأ في مرماه، بعد اصطدام الكرة بالعارضة ثم به لتسكن الشباك في الدقيقة 88، ليحقق الفريقان تعادلهما الثالث في المسابقة.

38 - Aged 38 years and 218 days, Pafos' David Luiz has tonight become the second-oldest player to score a UEFA Champions League goal, behind only Pepe for Porto vs Shakhtar Donetsk in December 2023 (40y 290d). Throwback. pic.twitter.com/VkVgDQCCSP — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2025

Mohammed Salisu own goal !



Pafos 2-2 Monacopic.twitter.com/A9a1Uq6dct — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 26, 2025

وكانت الأخطاء الدفاعية حاضرة في مواجهة كوبنهاغن وكايرات ألماتي، حيث استغل اللاعب دستان ساتباييف (17 عاماً)، خطأ فادحاً من حارس الفريق الدنماركي ليحرز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 81، ودون الشاب اسمه بحروف من ذهب بعدما أصبح أول لاعب من كازاخستان يسجل في مباراة بدوري أبطال أوروبا، في إنجاز تاريخي للكرة الكازاخية، ومع هذا التألق اللافت، كان اللاعب قد وقع بالفعل على انتقال مستقبلي إلى تشلسي الإنكليزي، ليواصل النادي اللندني سياسته في ضم المواهب الواعدة.

⚽️ Dastan Satpaev scores his first goal in the CL group stage! pic.twitter.com/3nBkVeQmut — NnanyiMo (@NnanyiMo) November 26, 2025

⭐️🇰🇿 Dastan Satpaev becomes the first player ever from Kazakhstan to score in a Champions League game.



He’s already signed in at Chelsea for future move, next gem to join #CFC. 🔵 pic.twitter.com/G94SZs2qLg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2025

وفي بقية مباريات الجولة، حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزاً مثيراً على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (2-1)، في لقاء عرف ندية كبيرة حتى لحظاته الأخيرة، أما أتالانتا الإيطالي فقد عاد من ألمانيا بانتصار مهم على حساب آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة، ومن جانبه، حقق سبورتينغ لشبونة البرتغالي انتصاراً مشابهاً بثلاثة أهداف دون رد أمام كلوب بروج البلجيكي، لتكتمل بذلك ليلة كروية استثنائية في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.