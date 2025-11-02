فيتور روكي يُحدث ثورة في البرازيل.. قصة نجاح بعد فشله مع برشلونة

- أحدث فيتور روكي ثورة في البرازيل بعد قيادته بالميراس إلى نهائي كأس ليبرتادوريس، متجاوزاً إخفاقه مع برشلونة، حيث اعتبرت صفقته في 2024 فاشلة. - بالميراس دفع 27 مليون يورو لضم روكي، الذي تألق بتسجيل 17 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في 49 مباراة، مما جعله مهاجماً حاسماً بنسبة تحويل فرص تجاوزت 50%. - روكي قد يعود إلى أوروبا، مع اهتمام أندية كبرى بخدماته، وينتظر أنشيلوتي لضمه لتشكيلة البرازيل في كأس العالم 2026.

أحدث نجم نادي بالميراس، فيتور روكي (20 عاماً)، ثورة في البرازيل، بعدما ساهم بوصول فريقه إلى نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، بعد تقديمه ليلة ساحرة أمام فريق ليغا دي كيتو الإكوادوري، في مواجهة إياب نصف النهائي، ليكتب قصة نجاح جديدة، بعد مسلسل إخفاقه مع برشلونة الإسباني، الذي عاش معه كابوساً لا يمكن لأحد نسيانه، لأن الجميع اعتبر صفقته في عام 2024 فاشلة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس السبت، أن بالميراس دفع 27 مليون يورو، لحسم الصفقة القياسية التاريخية، بضم الموهبة فيتور روكي، الذي تجاوز فترة الإحباط التي عاشها مع برشلونة، والصراع الذي دار حينها بين إدارة الفريق الكتالوني ومدربه السابق تشافي هيرنانديز، بعدما أصبح حديث العالم أجمع، بسبب ما فعله مع فريقه الجديد، مساهمته في وصوله إلى نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس.

وتابعت أن رحلة فيتور روكي مع بالميراس بدأت في مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الصيف الماضي، لكن التألق الحقيقي كان في النصف الثاني من الموسم، عقب تسجيله 17 هدفاً وقدم خمس تمريرات حاسمة خلال 49 مواجهة لعبها، لتكشف الإحصائيات أن صاحب العشرين عاماً تطور كثيراً، وبات أكثر وعياً بالقدرات التي يمتلكها، بعدما أصبح مهاجماً حاسماً أمام شباك منافسيه، إذ تشير الإحصائيات إلى أنه قادر على تحويل الفرص إلى أهداف بنسبة وصلت إلى أكثر من خمسين في المائة.

وأردفت أن المنافسة على تحقيق لقب الدوري البرازيلي والصراع مع فلامينغو (حامل اللقب)، جعلا فيتور روكي ينسى تجربته المريرة مع برشلونة، وأثبت أن ما حدث مع الفريق الكتالوني أصبح من الماضي، وقدم صاحب العشرين عاماً أوراق اعتماده للجميع، ومن الممكن أن نشاهد عودته إلى القارة الأوروبية، وتحديداً في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لأن هناك عدداً من الأندية الكبرى المهتمة بخدماته.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن فيتور روكي بات ينتظر قيام مدرب منتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وضعه رسمياً في التشكيلة الأساسية، التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، رغم أن صاحب العشرين عاماً ظهر اسمه في القائمة الأولية، التي ستلعب المواجهات الودية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.