فيتور روكي يرفع قيمته السوقية إلى ثلاثة أضعاف

نجح نجم نادي بالميراس البرازيلي، فيتور روكي (20 عاماً)، في رفع قيمته السوقية إلى ثلاثة أضعاف، بعدما خطف الأنظار وبقوة في المواجهات التي خاضها في جميع البطولات، منذ قراره الشهير برفض البقاء مع برشلونة الإسباني في شهر فبراير/شباط عام 2025.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأربعاء، أن فيتور روكي لم يتوقف عن تسجيل الأهداف منذ انضمامه إلى نادي بالميراس، الذي فرض صاحب العشرين عاماً نفسه وبقوة على التشكيلة الأساسية، وأصبح حاسماً في المواجهات الصعبة، التي خاضها في جميع البطولات المحلية والقارية، بعدما استطاع تسجيل 20 هدفاً وقدّم خمس تمريرات حاسمة خلال عام 2025، ما جعله النجم الأول في الفريق بلا منازع.

وتابعت أن التألق الكبير للنجم البرازيلي، جعل قيمة فيتور روكي السوقية ترتفع إلى ثلاثة أضعاف، بعدما وصلت إلى نحو 85 مليون يورو، ما يعني أن إدارة بالميراس استطاعت تحقيق النجاح في الصفقة، التي حسمتها في بداية العام الماضي، عندما دفعت 25 مليون يورو إلى فريق برشلونة الإسباني، مقابل التخلي عن خدمات صاحب العشرين عاماً.

وأوضحت أن إدارة نادي بالميراس البرازيلي لن تستعجل نهائياً في عملية بيع عقد النجم البرازيلي، لأنها تعلم جيداً أن استمرار تألقه في جميع المواجهات، التي يخوضها محلياً وقارياً، يعني بالضرورة زيادة قيمته السوقية، ما يثبت صحة وجهة نظر القائمين على الفريق، الذين تعرضوا إلى انتقادات حادة، بعدما دفعوا 25 مليون يورو لبرشلونة في العام الماضي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن فيتور روكي سعيد مع نادي بالميراس، ويريد البقاء في صفوفه لموسم آخر، بعدما استطاع التأقلم بشكل كبير مع طريقة اللعب، ولا يستعجل نهائياً عودته إلى القارة الأوروبية، رغم أن صاحب العشرين عاماً تلقى بالفعل الكثير من العروض خلال الفترة الحالية، من قبل أندية في "البريمييرليغ" أو "البوندسليغا".