فيتنام تستعد لافتتاح أكبر ملعب في العالم بسعة 135 ألف متفرج

- فيتنام تبني أكبر ملعب رياضي في العالم، استاد ترونغ دونغ، بسعة 135 ألف متفرج، ليكون جاهزًا بحلول عام 2028، مما يعزز قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى عالميًا. - الملعب مصمم وفقًا لمعايير الفيفا والاتحاد الآسيوي، مما يمهد الطريق لاستضافة فعاليات مثل الألعاب الآسيوية والأولمبية وكأس العالم، ليصبح رمزًا لآسيا. - يتميز الملعب بسقف قابل للسحب لاستضافة الفعاليات الرياضية والثقافية على مدار العام، مما يجعله رمزًا معماريًا وثقافيًا لفيتنام في العصر الجديد.

ستمتلك فيتنام قريباً، أكبر ملعب رياضي في العالم، حيث بدأ الشروع في تشييد استاد ترونغ دونغ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسعة 135 ألف متفرج، بهدف جعله الملعب الأبرز في العالم، بحلول موعد افتتاحه المقرر في عام 2028، وبالتالي تكون فيتنام قادرة على احتضان أكبر الأحداث الرياضية في العالم.

ووفق تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، الاثنين، فقد صُمم الملعب لتحقيق حلم فيتنام باستضافة فعاليات رياضية وثقافية عالمية المستوى، وليصبح رمزاً لآسيا، وقد أعد المشروع، وفقاً للمعايير الصارمة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والمجلس الأولمبي الآسيوي، وغيرها من المنظمات الرياضية الدولية، مما يمهد الطريق أمام فيتنام لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية، ودورة الألعاب الأولمبية، وكأس العالم لكرة القدم، والنهائيات القارية، وغيرها من الفعاليات الرياضية الدولية.

وسيكون هذا الملعب، على سبيل المثال، أكبر من ملعب الحسن الثاني، الذي تأمل المغرب استضافته نهائي كأس العالم 2030، بسعة 120 ألف متفرج. وسيجري تجهيز ملعب ترونغ دونغ بسقف قابل للسحب لاستيعاب الأحداث الرياضية الخارجية والعروض الفنية والمهرجانات والفعاليات المجتمعية والأنشطة واسعة النطاق، مما يمكن من استغلاله على مدار العام.

وخلال العرض التقديمي، صرحت الحكومة الفيتنامية بأن "ملعب ترونغ دونغ يجري تطويره وفقاً للرؤية الاستراتيجية نفسها للملاعب الرئيسية الأخرى حول العالم، مع التركيز ليس على وظيفته الرياضية البحتة فحسب، ولكن أيضاً لأن يُصبح رمزاً معمارياً وثقافياً، يُمثل فيتنام في عصر جديد".