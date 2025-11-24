فيباس ورودريغيز من أكاديمية ريال مدريد إلى مفاجأة الميرنغي في الليغا

- تعادل فريق إلتشي مع ريال مدريد بنتيجة 2-2 في الدوري الإسباني، حيث سجل هدفي إلتشي لاعبان سابقان في ريال مدريد، أليكس فيباس وألفارو رودريغيز، مما جعل التعادل بطعم الهزيمة للملكي. - أليكس فيباس وألفارو رودريغيز، اللذان نشآ في أكاديمية ريال مدريد، لم يحصلا على فرص كافية مع الفريق الأول، فاختارا البحث عن مسارات جديدة في أندية أخرى، ليعودا ويتركا بصمتهما ضد فريقهما السابق. - المباراة كانت رسالة غير معلنة لريال مدريد حول قيمة المواهب التي غادرت دون فرص كافية، حيث أثبت فيباس ورودريغيز أن الاحتراف يحمل مفاجآت قد تفرض نفسها.

وقّع ثنائي فريق إلتشي، أليكس فيباس وألفارو رودريغيز تعادلاً لصالح ناديهما، ليكون بطعم الهزيمة لفريقهما السابق ريال مدريد في مفارقة لافتة، رافقت المواجهة القوية. وانتهت المباراة بنتيجة هدفين لمثلهما ضمن الأسبوع الـ 13 من الدوري الإسباني. وبرزت القصة في كون هدفي أصحاب الأرض جاءا بأقدام لاعبين تربّيا في ريال مدريد، وعرفا أسرار "لافبريكا"، قبل أن يرتدّ تأثيرهما على الفريق الأم، ليخرج "الميرينغي" بتعادل أثقل من الخسارة في حسابات المنافسة.

وانطلق أليكس فيباس من قلب مشروع ريال مدريد، بعد انضمامه إلى النادي في سن مبكرة، قبل أن يرتقي سريعاً إلى فئة أقل من 17 عاماً، ويتدرّج عبر مختلف الفئات السنية وصولاً إلى الرديف، وسعى لاعب الوسط الشاب إلى إيجاد مساحة لا يحصل عليها مع الفريق الأول، فاختار خوض تجارب خارج العاصمة، بدءاً من ريال سرقسطة، ثم محطات أخرى فتحت له أبواب اللعب قبل أن يعود مجدداً إلى رديف ريال مدريد، ومع تواصل غياب الثقة، فضّل شق طريق جديد بعيداً عن النادي الأم، فانتقل نهائياً إلى ريال مايوركا ثم ملقا، قبل أن يحطّ رحاله في إلتشي، ليجد الاستقرار والدور الذي بحث عنه طويلاً.

وعاش ألفارو رودريغيز مساراً قريباً من حكاية فيباس، بعدما برز في فئة أقل من 17 عاماً داخل ريال مدريد، وخاض دقائق محدودة مع الفريق الأول، دون أن يحصل على فرصة حقيقية لإثبات نفسه، وفضّل المهاجم الشاب البحث عن مساحة لعب أوسع، فانتقل إلى خيتافي، قبل أن يعود لاحقاً إلى ريال مدريد، ثم يختار خوض تجربة جديدة مع إلتشي، التي فتحت له أبواب المشاركة الأساسية. وسجّل رودريغيز الهدف الثاني في شباك الملكي، واقترب من قيادة فريقه إلى فوز تاريخي، قبل أن ينتزع ريال مدريد التعادل بصعوبة شديدة، ويمنع المفاجأة من الاكتمال.

وفي نهاية هذه المواجهة الصاخبة، بدا المشهد كأنه رسالة غير معلنة من أبناء النادي السابقين، بعدما أعادا تذكير ريال مدريد بقيمة المواهب، التي غادرت دون أن تنال فرصتها الكاملة. وترك فيباس ورودريغيز بصمتهما ضد الفريق الذي صنع بداياتهما، ليؤكدا أنّ طريق الاحتراف يحمل دائماً احتمالات مفاجئة قد تعود لتفرض نفسها في لحظات كهذه.