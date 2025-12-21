فياريال يشكو التحكيم ليلة خسارته أمام برشلونة.. الشريف يوضح

اعترض نادي فياريال على القرارات التحكيمية التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية حول صحتها، بعد هزيمته أمام برشلونة بهدفين مقابل لا شيء في المواجهة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن رأيه حول صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح برشلونة ضد فياريال في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، بقوله: "لُعبت الكرة من ركنية لصالح الفريق الكتالوني إلى الحدود الخارجية لمنطقة جزاء فياريال، ثم تم تحويل مسارها باتجاه رافينيا الموجود في الجهة اليمنى، والذي سيطر على الكرة، ودخل إلى منطقة الجزاء، ليواجهه رافاييل مارين، الذي حاول الضغط على منافسه".

وتابع: "حول رافينيا الكرة بمشط قدمه اليسرى بعيداً عن حركة مدافع فياريال، الذي مدّ قدمه وساقه اليُمنيين في سبيل المنافسة على الكرة التي ابتعدت عنه، وتابع حركة قدمه وساقه باتجاه منافسه، وحدث صدام على مستوى الركبة بين اللاعبين، وقام رافاييل مارين أيضاً باعتراض اللاعب البرازيلي بالتلامس باستخدام الجسم بعد ذلك، ومِن ثمّ كانت هناك مخالفة عرقلة واضحة ثم مخالفة اعتراض بالتلامس، وقرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني كان صحيحاً".

وتحدث الشريف عن طرد مدافع فياريال في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول بقوله: "لُعبت الكرة باتجاه لامين يامال الذي استطاع الوصول إليها بقدمه اليسرى التي أصبحت قدم ارتكاز، وفي تلك اللحظة، قام مدافع فياريال ريناتو فيغا بالقفز في الهواء بكلتا قدميه منقضاً على منافسه، واستخدم أسفل قدمه اليمنى على كعب القدم لموهبة برشلونة من الخلف (وتر أخيل)، وهي منطقة حساسة جداً، ومِن ثمّ عندما يقفز اللاعب في الهواء، يكتسب قوة إضافية مفرطة، وتعتبر عملية الركل بمثابة اللعب العنيف التي تستحق الطرد المباشر، وقرار الحكم كان صحيحاً".

وحول مطالبة فياريال بركلة جزاء في الدقيقة الـ65 من عمر الشوط الثاني، أوضح الشريف: "تابع حارس مرمى برشلونة جوان غارسيا البحث عن الكرة حتى يلتقطها أو يبعدها، وارتمى خلف رافاييل مارين الذي ابتعدت عنه الكرة، واستطاع الحارس الانقضاض نحوها، وأبعدها عن لاعبي فياريال، إلا أن مارين حاول التظاهر بوجود مخالفة بعدما قفز فوق حارس المرمى، الذي أبعد الكرة بيده عن سيطرة اللاعبين، وعليه، فإن الحكم أمر بمواصلة اللعب، وقراره كان صحيحاً بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح فياريال".