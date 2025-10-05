فياريال يحتج على قرارات الحكم أمام ريال مدريد.. الشريف يحسم الجدل

- استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بفوزه على فياريال 3-1 في الجولة الثامنة، في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً على ملعب سانتياغو برنابيو. - حصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 68 بعد عرقلة فينيسيوس جونيور من قبل مدافع فياريال، رافا مارين، وأكدت تقنية الفار صحة القرار. - شهدت الدقيقة 76 طرد لاعب فياريال، سانتياغو مورينيو، بعد عرقلة متعمدة لفينيسيوس جونيور، مما أدى إلى إشهار البطاقة الحمراء بعد الإنذار الثاني.

استعاد فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بعد الفوز على حساب ضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة، مساء السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، وشهد بعض الجدل التحكيمي.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 68، بعد عرقلة البرازيلي فينيسيوس جونيور، من قِبل مدافع الفريق الضيف، رافا مارين. وعن هذه الحالة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف: "في الدقيقة الثامنة والستين، شنّ فريق ريال مدريد هجمة منظمة باتجاه مرمى المنافس، إثر سيطرة فينيسيوس على الكرة، والذي حاول اختراق منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ونجح في الدخول فعلاً إلى المنطقة، قبل أن يقوم بتحويل مسار الكرة بقدمه، مراوغاً مدافع فياريال رافا مارين، الذي مدّ بدوره قدمه وساقه اليمنى في محاولة لقطع الكرة، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إليها".

وأردف: "خلال تلك المحاولة الدفاعية، قام مارين بعرقلة فينيسيوس بشكل واضح، إذ استخدم ركبته وساقه اليمنى، التي احتكت مباشرة بساق وركبة اللاعب فينيسيوس اليمنى، ما تسبب بفقدانه توازنه وسقوطه داخل منطقة الجزاء. وكانت العرقلة واضحة تماماً، وجاء قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء في محله، وهو ما أكدته تقنية الفار".

وشهدت الدقيقة الـ 76 من المباراة لقطة تحكيمية مثيرة، تمثلت في هجمة مرتدة سريعة قادها نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، قبل أن يتعرض لعرقلة متعمدة من الظهير الأيمن لفريق فياريال، سانتياغو مورينيو، ما أدى إلى إشهار البطاقة الحمراء بعد الإنذار الثاني.

وعنها قال الحكم المونديالي السابق: "في الدقيقة السادسة والسبعين، انطلقت هجمة سريعة مرتدة لصالح فريق ريال مدريد، قادها النجم فينيسيوس جونيور، الذي تحرك بمهارة على خط التماس، ومرر الكرة لنفسه بقدمه اليمنى في المساحة الخالية، محاولاً الانطلاق بسرعة نحو المرمى. إلا أن الظهير الأيمن لفريق فياريال، سانتياغو مورينيو، قام بارتكاب مخالفة واضحة، عندما أمسك بفينيسيوس من مقدمة قميصه، مستخدماً يده اليسرى، ما منعه من مواصلة التقدم وأسقطه أرضاً".

وقال أيضاً: "تدخل الحكم على الفور واحتسب ركلة حرة مباشرة لصالح فريق مدريد، مقروناً بإنذار ضد اللاعب مورينيو، لارتكابه خطأ تكتيكياً متعمداً، هدفه الواضح كان إيقاف الهجمة المرتدة الواعدة، دون وجود أي نية حقيقية أو قدرة على المنافسة على الكرة". وبما أن هذا الإنذار كان الثاني في رصيد اللاعب، فقد أشهر الحكم البطاقة الحمراء وطرده من الملعب، ليكون قراره التحكيمي صحيحاً تماماً".