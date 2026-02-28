- شهدت مباراة برشلونة وفياريال تنافساً قوياً على ملعب كامب نو، حيث انتهت بفوز برشلونة 4-1، بفضل تألق لامين يامال الذي سجل "هاتريك"، مما ساهم في تعزيز صدارة برشلونة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد. - أثارت قرارات الحكم جدلاً كبيراً، خاصة بعد رفضه احتساب ركلة جزاء لفياريال عندما كانت النتيجة 0-0، حيث أكد خبير التحكيم جمال الشريف صحة القرار بعدم وجود لمسة يد. - سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع لبرشلونة، مما عزز من فرص الفريق في الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.

شهدت مباراة برشلونة وفياريال، على ملعب كامب نو، اليوم السبت، في منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، تنافساً قوياً إذ دافع كل فريق عن فرصه في الانتصار والحصول على ثلاث نقاط، وقد تعددت الحالات المثيرة للجدل منذ الدقائق الأولى من المباراة مع احتجاجات من لاعبي الفريقين على قرارات الحكم في عديد المناسبات.

وحسم برشلونة النتيجة النهائية بانتصاره (4ـ1)، كما شهد اللقاء تألق النجم الإسباني، لامين يامال، صاحب "الهاتريك" الذي قاد فريقه للحصول على ثلاث نقاط ثمينة، بعد ثلاثية مميزة. وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع، وقد حافظ النادي الكتالوني على صدارة ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي سيخوض مباراته يوم الاثنين.

وطالب فريق فياريال باحتسباب ركلة جزاء لصالحه، عندما كانت النتيجة متعادلة (0ـ0)، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب. وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن هذه الحالة: "في الدقيقة الخامسة، وصلت الكرة إلى لاعب فياريال، جورج ميكاتدزي داخل منطقة الجزاء، الذي سيطر عليها وحاول إبعادها عن لاعبي برشلونة، مما أدى إلى ابتعاد الكرة عنه وأصبحت في مجال منافسة مشتركة بينه وبين لاعب برشلونة فيرمين لوبيز، الذي قطع الكرة بباطن قدمه اليمنى، وذهبت الكرة إلى يد زميله بالدي، الذي كانت يده ملاصقة للجسم تماماً، ولم تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، كما أنه لم يكن بأي حركة إضافية لمنع الكرة أو لعبها".

وتابع الحكم المونديالي الحديث عن الحالة التي كان من شأنها أن نقلب المعطيات في هذه المباراة المثيرة، مؤكداً: "الأهم في هذه الحالة، هو أن الكرة قبل لمس يد بالدي، جاءت من زميله فيرمين لوبيز، وعندما تأتي الكرة من لاعب وتلمس يد زميله، لا تُعتبر مخالفة، إلّا إذا قام اللاعب بتحريك يده في اتجاه الكرة لمنعها أو لعبها، وهو ما لم يحصل في هذه الحالية، ولهذا فإنّ قرار الحكم كان صحيحاً بإعلان مواصلة اللعب، لعدم وجود لمسة وبالتالي لا توجد ركلة جزاء، مثلما طالب لاعبو فياريال".