فونسيكا يُفاجئ الجميع ويؤجّل الظهور الأول لإندريك مع ليون

- تأجيل ظهور إندريك الأول: قرر باولو فونسيكا، مدرب أولمبيك ليون، تأجيل مشاركة المهاجم البرازيلي إندريك في المباراة ضد موناكو، رغم انضمامه حديثًا من ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه يحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم. - تأقلم وتدريبات إيجابية: أكد فونسيكا أن إندريك بدأ تدريباته مع الفريق بشكل جيد، وأنه في حالة بدنية جيدة، لكنه غير مستعد للعب 90 دقيقة كاملة، مما يعكس تفاؤله بمستقبل اللاعب مع الفريق. - توقعات الظهور الأول: من المتوقع أن يسجل إندريك مشاركته الأولى مع ليون في 11 يناير ضد ليل في كأس فرنسا، حيث يسعى لاستعادة مكانته والمنافسة على مقعد في منتخب بلاده.

فاجأ المدير الفني لنادي أولمبيك ليون البرتغالي باولو فونسيكا (52 عاماً) الجميع بتأكيده تأجيل الظهور الأول للمهاجم الجديد للفريق البرازيلي إندريك (19 عاماً)، الذي كان من المقرر أن يخوض مباراته الأولى غداً السبت، أمام موناكو، مشيراً إلى أنه لن يُدرج حتى في قائمة اللقاء، الذي يأتي ضمن منافسات الأسبوع الـ 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأكد فونسيكا في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الجمعة، أن إندريك لن يكون ضمن القائمة، التي ستسافر إلى موناكو، لكنه في المقابل عبّر عن رضاه التام بقدوم اللاعب القادم من ريال مدريد، مضيفاً: "أعتقد أنه لاعب جيد جداً، بدأ التدريبات هذا الأسبوع، والتأقلم يسير بشكل ممتاز، إنه لاعب نحتاجه، وهو مختلف، المجموعة بأكملها رحبت به، تحدثت معه، وهو سعيد جداً، ونحن أيضاً سعداء بوجوده معنا وبجودته".

وشرح فونسيكا قراره باستبعاد إندريك، الذي انضم إلى صفوف نادي ليون على سبيل الإعارة، قادماً من ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما أُعلن وصوله رسمياً في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ طمأن المدرب البرتغالي جماهير النادي أن اللاعب الشاب سيواصل التحسن تدريجياً، وسيكون جاهزاً للمباريات المقبلة، بعد فترة من الانسجام والتأقلم مع أسلوب لعب الفريق، قائلاً: "هو في حالة بدنية جيدة، وقد واصل تدريباته في مدريد، لكنه غير مستعد لخوض 90 دقيقة، قدّم حصة تدريبية جيدة وهو متحمس".

وسيتعيّن على إندريك الانتظار، قبل تسجيل مشاركته الأولى مع فريقه الجديد، رغم أن الوقت ليس في صالح الشاب البرازيلي، الذي يسعى لبدء اللعب سريعاً، لتحسين وضعه واستعادة مكانته، تمهيداً للمنافسة على مقعد مع منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة، ومن المنتظر الآن أن يكون الظهور الأول لإندريك في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري أمام فريق ليل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس فرنسا، ليبدأ بذلك صفحة جديدة في مسيرته الأوروبية.