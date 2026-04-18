قرّرت النجمة التشيكية، ماركيتا فوندروسوفا (26 عاماً)، إيقاف مسيرتها في التنس، بعدما شددت على ضرورة الاهتمام بصحتها النفسية، على خلفية اتهامها بتعاطي المنشطات، ورفضها الخضوع لفحوصات طبية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقالت فوندروسوفا في حديثها، الذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية، السبت: "لقد عانيتُ من الإصابات لفترة طويلة، مع ضغط مستمر، بالإضافة إلى مشاكل مزمنة في النوم، الأمر الذي جعلني منهكة وضعيفة، وهذا ما أثر كثيراً في مسيرتي الاحترافية، ولا أنسى أيضاً حجم رسائل الكراهية والتهديدات، التي تصلني على حساباتي في وسائل التواصل، ما دفعني إلى عدم الشعور بالأمان".

وشرحت فوندروسوفا سبب رفضها الخضوع لفحص المنشطات خلال شهر ديسمبر الماضي، بقولها: "لقد طرق أحد الأشخاص باب غرفتي دون أن يعرّف بنفسه أو يلتزم بالإجراءات المتعبة، وشعرت حينها بالخوف الشديد، وكان كل همي، هو الشعور بالأمان، ولم أتجنب أي شيء، والخبراء أكدوا لي حينها، بأنني عانيت من ردة فعل إجهادية حادّة واضطراب قلق عام، لأنّ الخوف أثر على تفكيري ولم أستطع التعامل مع الموقف بعقلانية".

وختمت فوندروسوفا حديثها: "الجميع يذكر ما حدث مع بيترا كفيتوفا في عام 2016، عندما تعرّضت للطعن في منزلها، وهذا السبب يدفعنا إلى عدم الترحيب بالغرباء بسهولة، وأحاول التعافي تدريجياً داخل الملعب وخارجه، ولطالما كان التنس عالمي، لكنّني أركز الآن على التعافي وتجاوز هذه المحنة بأفضل طريقة ممكنة، وما زلت أعمل على تبرئة ساحتي، لكنّني في الوقت نفسه أحتاج إلى الاهتمام بنفسي، وسأتوقف عن لعب التنس، حتى أهتم بصحتي النفسية وأستعيد عافيتي".

وكانت الوكالة الدولية لنزاهة التنس قد وجهت إلى فوندروسوفا تهمة تعاطي المنشطات، بعدما رفضت الخضوع لفحص طبيعي في شهر ديسمبر الماضي، ما قد يعرّض النجمة التشيكية إلى عقوبة الإيقاف لمدة تصل إلى أربع سنوات في حال إدانتها بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات. يذكر أنّ فوندروسوفا المولودة يوم 28 يونيو/ حزيران 1999، والتي تلعب باليد اليسرى، تحتل حالياً المرتبة رقم 35 في تصنيف رابطة محترفات التنس، وكانت وصلت إلى أعلى تصنيف لها في الفردي وهو المركز السادس في عام 2023.

كما أنها إحدى بطلات "غراند سلام"، بعدما استطاعت خطف لقب بطولة ويمبلدون للتنس عام 2020، نتيجة فوزها على التونسية أنس جابر بمجموعتَين دون رد. وهي أيضاً وصيفة رولان غاروس الفرنسية عام 2019، بعدما خسرت النهائي أمام الأسترالية آشلي بارتي.