فولفسبورغ بطل دوري 2009 يغادر أضواء "البوندسليغا" الألماني

- ودّع فولفسبورغ الدوري الألماني بعد خسارته أمام بادربورن 1-2، ليهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 1997، رغم تقدمه بهدف دزينان بيتشينوفيتش في الدقيقة الثالثة، إلا أن بادربورن عاد بقوة وسجل هدفين ليحسم اللقاء. - فولفسبورغ، بطل الدوري عام 2009، عاش فترة ذهبية في البوندسليغا، حيث ضمّ لاعبين مميزين مثل إدين دجيكو وكريم زياني، وحقق وصافة الدوري وكأس ألمانيا في 2015. - بادربورن أصبح رابع فريق من الدرجة الثانية يصعد عبر الملحق منذ 2009، بعد نورمبرغ، فورتونا دوسلدورف، ويونيون برلين.

ودّع نادي فولفسبورغ مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم، بعد خسارته أمام بادربورن بنتيجة 1-2، الاثنين، في غياب الملحق، ليهبط إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ عام 1997، وذلك عقب التعادل في لقاء الذهاب على أرضه وبين جماهيره من دون أهداف، وخوضه اللقاء الأخير منقوصاً بعد طرد الدنماركي يواخيم مايليه في الدقيقة الـ14.

وكان فولسفبورغ المتوّج بلقب الدوري الألماني عام 2009، قد افتتح باب التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب دزينان بيتشينوفيتش، بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، لكن التعادل جاء لاحقاً عبر اللاعب فيليب بيلبيا في الدقيقة الـ38، ليظهر بعدها لورين كوردا ويهدي فريقه الفوز في الوقت الإضافي.

ومنذ صعوده عام 1997 إلى مصافي الكبار في "البوندسليغا" لم يعش فولفسبورغ سوى النجومية في دوري الأضواء، من خلال البقاء 29 موسماً متتالياً، ليصنع الحدث تحديداً في عام 2009، وذلك حين كان يضمّ في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين، على غرار المدافع الإيطالي أندريا بارزالي قبل رحيله إلى يوفنتوس في 2011، والبرازيلي المميز جوسويه، وكذلك الجزائري كريم زياني والمهاجم البوسني العملاق إدين دجيكو، الذي أحرز 66 هدفاً في 111 مواجهة بتاريخ المسابقة قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

كرة عالمية هاري كين يحصد جائزة الحذاء الذهبي... أفضل هداف في أوروبا

وفي عام 2015 جاء الفريق وصيفاً في الدوري خلف بايرن ميونخ بعد تألق العديد من الأسماء، أبرزها الهولندي باس دوست، كما حصد لقب كأس ألمانيا في السنة نفسها، لكنه عانى لاحقاً من خلال بقائه مرتين في الدوري الألماني بدرجته الأولى في 2017 و2018.

من جانب آخر، بات بادربورن منذ إعادة العمل بنظام الملحق عام 2009، رابع فريق من الدرجة الثانية يحقق الصعود عبر هذه المباريات، بعد نورمبرغ (2009)، وفورتونا دوسلدورف (2012) ويونيون برلين (2019)، مع العلم أن مشاركته هذه ستكون الثالثة في البوندسليغا بعد موسمي 2014-2015 و2019-2020.