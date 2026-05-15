فوضى واشتباكات بعد مباراة دراماتيكية في دوري نجوم العراق

- شهدت مباراة الموصل ودهوك في دوري نجوم العراق أحداث شغب بعد انتهاء المباراة، حيث اندلعت مشاحنات بين اللاعبين وتدخلت الجماهير، مما أدى إلى فوضى واعتداء على طاقم التحكيم. - تعرض لاعب الموصل، الألماني روبرت باور، لاعتداء جسدي من أحد الجماهير، مما أدى إلى كسر في أنفه، وظهر في فيديو يطالب بحماية اللاعبين في الدوري العراقي. - تدخلت القوات الأمنية لاحتواء الموقف وإعادة الهدوء، وانتهت المباراة بتعادل مثير 3-3 بعد تسجيل الموصل هدف التعادل في الدقيقة 102.

شهدت نهاية مواجهة الموصل وضيفه دهوك، اليوم الجمعة، والتي أقيمت على ملعب الأخير (الملعب الافتراضي لفريق الموصل)، ولحساب منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم، أحداثاً مؤسفة.

وبعد صفارة النهاية، التي أعقبت امتداد الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني إلى 12 دقيقة، اندلعت مشاحنات بين لاعبي الفريقين داخل أرضية الملعب، قبل أن تتطور الأوضاع بشكل خطير، حيث نزل عدد من جماهير دهوك من المدرجات إلى أرضية الملعب، ما أدى إلى حالة فوضى داخل المستطيل الأخضر، فيما تعرض طاقم تحكيم اللقاء لاعتداء بالضرب.

وخلال هذه الأحداث، تمكن أحد الأشخاص من تجاوز الإجراءات الأمنية والوصول إلى لاعب الموصل، المحترف الألماني روبرت باور، حيث اعتدى عليه بالضرب عبر توجيه لكمة قوية، سبَّبت إصابته بكسر على مستوى الأنف، في الوقت الذي ظهر فيه لاعب نادي فيردر بريمن السابق في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجهاً رسالة إلى رابطة دوري محترفين في العراق مطالباً إياها بضرورة حماية اللاعبين الذي ينشطون في المسابقة.

وتدخلت القوات الأمنية بشكل عاجل، حيث عملت على إبعاد المعتدي والسيطرة على الموقف واحتواء التوتر بين اللاعبين والجماهير، في محاولة لإعادة الهدوء، بعد الأحداث التي أعقبت اللقاء. وفي نتيجة المواجهة، خطف الموصل تعادلاً ثميناً من ضيفه دهوك 3-3، حيث سجل الأخير هدفه الثالث من ركلة جزاء عبر بيتر كوركيس، في الدقيقة 90+5، وفي الدقيقة 102 سجل الموصل هدف التعديل عن طريق المحترف الغاني بشيرو عمر.