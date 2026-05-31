فوضى في شوارع باريس وبودابست عقب نهائي الأبطال: بندقية وأعمال تخريب

شهدت العاصمة المجرية بودابست ومناطق في باريس أحداث شغب وتوترات أمنية، مساء السبت، بعد نهائي مثير لدوري أبطال أوروبا، الذي تُوّج فيه باريس سان جيرمان باللقب، عقب فوزه على أرسنال بركلات الترجيح في ملعب "بوشكاش أرينا".

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأحد، فرغم الأجواء الاحتفالية التي رافقت تتويج الفريق الفرنسي باللقب الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، فإن الاحتفالات في باريس سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب في عدة مناطق، من بينها محيط ملعب "بارك دي برانس" وشارع الشانزليزيه وأحياء وسط العاصمة. وشهدت الأحداث حرق سيارات ودراجات نارية، وإلقاء مقذوفات على قوات الأمن، إضافة إلى تسجيل عمليات تخريب لممتلكات عامة. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن تنفيذ 416 حالة توقيف على مستوى البلاد، بينها 283 في باريس وحدها.

وفي المقابل، لم تسلم العاصمة المجرية بودابست، التي استضافت النهائي، من التوترات، إذ أفاد المصدر نفسه، بوقوع اشتباكات بين مجموعات من الجماهير في وسط المدينة قبل المباراة، خاصة في منطقة شارع كيرالي، ما استدعى تدخل الشرطة لاحتواء الموقف.

وخلال المباراة استخدم بعض مشجعي باريس سان جيرمان ألعاباً نارية بعد هدف التعادل، ما دفع قوات الأمن للتدخل السريع. وبعد نهاية اللقاء، سُجلت أعمال تخريب في ساحة كالڤين، فقد جرى تحطيم زجاج إحدى الحانات إثر مشاجرة، كما فتحت الشرطة تحقيقاً لتحديد المتورطين. كما أثار ظهور شاب في محيط "مهرجان دوري أبطال أوروبا" وهو يحمل ما بدا أنه بندقية هجومية حالة من الذعر، قبل أن يتبين لاحقاً أنها مجرد نسخة مقلدة، رغم مظهرها الواقعي الذي استنفر قوات مكافحة الإرهاب.