فوضى عارمة في دخول ملعب نهائي كأس العالم

- شهد ملعب ميتلايف فوضى عارمة أثناء دخول الجماهير والصحافيين لنهائي كأس العالم 2026، حيث وصفت صحيفة ماركا الوضع بـ"الكارثة العالمية" بسبب غياب التنظيم والمسؤولية، مما أدى إلى مشادات كلامية بين الصحافيين. - تواجد شخصيات بارزة مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزز من الإجراءات الأمنية، لكن الفوضى بدأت على بعد مئات الأمتار من البوابات، حيث اكتظ الآلاف في طوابير طويلة وسط غياب التنسيق. - تفاقمت الفوضى بسبب قلة البوابات الأمنية وأجهزة الفحص، مما أدى إلى تباطؤ الدخول وتبادل الشتائم بين المنتظرين، مع غياب الحلول الفعّالة.

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، الأحد، أن عملية دخول الجماهير والصحافيين إلى الملعب الذي يحتضن نهائي كأس العالم 2026 رافقتها فوضى عارمة. وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع يُعتبر "كارثة عالمية"، بسبب ما عاشه الإعلاميون والمتطوعون والعاملون في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي قبل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، قائلة إنه "وضع غير مقبول، حيث لم يتحمل أحد المسؤولية، وتطور الأمر إلى مشادات كلامية بين الصحافيين".

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن سابقاً أنه ينبغي على الصحافيين الوصول إلى الملعب قبل عدة ساعات، تحسباً للازدحام المروري المتوقع قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة. وقد ساهم وجود شخصيات بارزة في تعزيز الأمن بشكل كبير، حيث سيكون من بين الحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والعائلة المالكة الإسبانية بقيادة الملك فيليب السادس.

وكان عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية موجودين بكثافة عند المداخل، لكن المشكلة كانت أكثر خطورة وبدأت على بعد مئات الأمتار من بوابات الدخول، حين اكتظ آلاف في محاولة للدخول إلى الملعب، وسط طابور طويل تشكل قبل ساعتين، عندها اندلعت المشادات الكلامية، وحصل تصادم بين من حاولوا تجاوز الصف مع آخرين حاولوا منعهم، وسط غياب تام للتنسيق والتنظيم والأمن. ولم يكن أحد يُسيطر على الفوضى والاضطراب، في غياب مسؤولي الاتحاد الدولي، رغم أن العد التنازلي للمباراة النهائية قد بدأ بالفعل، وفقاً للصحيفة.

وبدلاً من أن تُحل المشاكل، تفاقمت عندما ظهرت فجأة مجموعة من المتطوعين ووجهوا بعض المنتظرين إلى بوابة أخرى، رقم ثلاثة، مؤكدين أنها مدخل الملعب وأنها ستُسهّل حركة الطابور الرئيسي. وقد توجه مئات الصحافيين والراقصين والعمال إلى هناك، ليتفاجأوا عند وصولهم بأن هذه البوابة مغلقة أيضًا. وقد احتلّ البعض الأماكن ورفضوا التخلي عنها، مما أدى إلى تبادل الشتائم والتدافع بين عدة مجموعات.

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وأضافت الصحيفة أن حقيقة هذه الفوضى تُفسّرها الأرقام، إذ لم يكن هناك سوى ست بوابات أمنية وثلاثة أجهزة فحص للحقائب. علاوة على ذلك، عند البوابات التي لا تحتوي على أجهزة فحص (ثلاث بوابات فقط)، كان من الضروري إفراغ الحقيبة، وإخراج الحاسوب المحمول أو الجهاز الإلكتروني، وتشغيله، وهو إجراءٌ أدى إلى إبطاء عملية الدخول بشكل ملحوظ، لتكون النتيجة فوضى غير مبررة لأكبر حدث رياضي على وجه الأرض.