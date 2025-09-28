فوز مهم لباريس سان جيرمان قبل قمة برشلونة رغم الغيابات والإصابات

- حقق باريس سان جيرمان فوزاً مهماً على أوكسير بنتيجة 2-0 في الدوري الفرنسي، رغم الغيابات الكبيرة في صفوفه، استعداداً لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال. - احتفلت جماهير باريس بتتويج عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية ولويس إنريكي بجائزة أفضل مدرب، بينما اعتمد إنريكي على مزيج من الخبرة والشباب لتعويض الغيابات. - سجل إليا زابارني وبيرالدو هدفي المباراة، وشهدت المباراة الظهور الأول للشاب كوينتين نجانتو، ليرفع باريس رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الدوري.

حقق نادي باريس سان جيرمان فوزاً مهماً على ضيفه أوكسير، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب حديقة الأمراء، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. ونجح الفريق الباريسي في اقتناص النقاط الثلاث رغم الغيابات الكبيرة في صفوفه، بعدما خاض المواجهة محروماً من ركائز أساسية عدّة بسبب الإصابات، وذلك قبل أربعة أيام فقط من القمة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووسط أجواء احتفالية صنعتها جماهير النادي الباريسي، ابتهاجاً بتتويج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنوياً، وفوز المدرب الإسباني لويس إنريكي بجائزة يوهان كرويف كأفضل مدرب لعام 2025، دخل سان جيرمان اللقاء بعزيمة كبيرة لتعويض الغيابات، بعدما افتقد الفريق أسماء بارزة مثل ديمبيلي، ومواطنه دزيري دوي، والإسباني فابيان رويز، والبرتغالي جواو نيفيز، والقائد البرازيلي ماركينيوس، بينما شهدت دكة البدلاء عودة المهاجم الشاب، الفرنسي برادلي باركولا.

Les magnifiques tifos des supporters parisiens en hommage à Luis Enrique et à Ousmane Dembélé, récemment lauréats au Trophée Johan Cruyff et au Ballon d'Or 2025.#PSG @footmercato pic.twitter.com/Tl16IlBYig — Allan Brevi (@breviallan) September 27, 2025

واعتمد إنريكي على مزيج من الخبرة والشباب، مفضلاً إراحة بعض العناصر الأساسية، مثل المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو مينديز، ومع ذلك، أظهر الفريق نيّات هجومية واضحة، حتى تمكّن المدافع الأوكراني، إليا زابارني، من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ 33 بتسديدة مباشرة على الطائر، بعد عرضية مثالية من فيتينيا، ولكن فرحة اللاعب البرتغالي لم تدم طويلاً، إذ غادر أرض الملعب بعد دقيقتين فقط ليحلّ مكانه حكيمي، وسط غموض بشأن طبيعة إصابته.

وتواصلت التغييرات الاضطرارية في صفوف باريس سان جيرمان، بعدما اضطر الجناح الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا، لمغادرة الملعب مع نهاية الشوط الأول، تاركاً مكانه لبرادلي باركولا، بعد شعوره بآلام في أعلى الفخذ، وقد شوهد كفارا وهو يعرج، ويتحدث مع الطاقم الطبي، عقب تدخل قوي من الفرنسي مارفن سينايا، الذي نال بطاقة صفراء. وكان اللاعب الجورجي قد تعرّض لإصابة على مستوى الساق أمام لانس، منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، لكنّه تعافى سريعاً وشارك ضد أولمبيك مرسيليا بعدها بأيام قليلة.

وفي الشوط الثاني، واصل باريس ضغطه، ونجح في مضاعفة النتيجة عبر المدافع البرازيلي بيرالدو، عند الدقيقة الـ55 برأسية محكمة، بعد ركنية قصيرة نفذها الفرنسي سيني مايولو، كما شهدت المباراة الظهور الأول للشاب كوينتين نجانتو (18 عاماً)، مع الفريق الأول. وبهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي "الليغ 1"، فيما تجمد رصيد أوكسير عند ستّ نقاط في المركز الـ13، قبل أيام قليلة من المواجهة الأوروبية المرتقبة أمام برشلونة، الأربعاء المقبل.