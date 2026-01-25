فوز مصر على الجزائر وتعادل تونس والمغرب في بطولة أفريقيا لكرة اليد

حسم منتخب مصر "الديربي" العربي الكبير على حساب الجزائر بنتيجة (42-28) في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، في أولى جولات الدور الرئيسي من منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة اليد 2026 المقامة حالياً في العاصمة الرواندية كيغالي في نسختها رقم 27. وحصد منتخب مصر (حامل اللقب) أول نقطتين له في المجموعة الأولى ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، مقابل رصيد خالٍ للجزائر، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة مع نيجيريا، فيما يواجه منتخب الجزائر نظيره الأنغولي في الجولة المقبلة.

وشهدت المباراة تألق العديد من لاعبي منتخب مصر، على غرار يحيى الدرع وسيسا وإبراهيم المصري ويحيى خالد ومحمد علي. وبدأت المباراة بتعادل بين المنتخبين في الشوط الأول "هدف لكل فريق"، ولكن سرعان ما تفوق المنتخب المصري بعد مرور عشر دقائق بشكل كبير، ووصلت النتيجة إلى (14-7) في منتصف الشوط، ثم خرج متقدماً بفارق عشرة أهداف مع نهاية الشوط بنتيجة (20-10).

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب مصر السيطرة، وزاد الفارق تدريجياً إلى أكثر من عشرة أهداف بفضل التعديلات في التشكيلة ومنح الفرصة لأكثر من لاعب، حتى خرج منتخب مصر فائزاً على نظيره الجزائري بنتيجة نهائية (42-28). وفي المجموعة نفسها، فاز منتخب أنغولا على نيجيريا (27-24) في لقاء مثير، ليصبح رصيد كل فريق نقطتين في سباق المنافسة على بلوغ الدور نصف النهائي والتأهل لكأس العالم.

وفي المجموعة الثانية، بالدور الرئيسي وفي" ديربي" عربي ثانٍ، تعادل منتخبا تونس والمغرب في لقاء مثير بنتيجة (29-29)، وظل الغموض مسيطراً حتى الثواني الأخيرة، وكان "نسور قرطاج" متقدمين بفارق هدف، حتى نجح منتخب المغرب بحصد التعادل، وانتزاع نقطة ثمينة، ليرفع منتخب تونس رصيده إلى ثلاث نقاط في المجموعة، مقابل نقطة وحيدة للمغرب. ويلتقي منتخب تونس مع الرأس الأخضر في الجولة المقبلة، فيما يلعب منتخب المغرب مع غينيا في مباراة مهمة.