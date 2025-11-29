فوز بيراميدز وتعادل الترجي في دوري أبطال أفريقيا

- اقتنص الترجي التونسي نقطة ثمينة بتعادله مع بترو أتلتيكو الأنغولي (1-1)، مما رفع رصيده إلى نقطتين، بينما تصدر بترو أتلتيكو المجموعة بأربع نقاط. يحتاج الترجي للفوز بثلاث مباريات من مبارياته الأربع المقبلة للتأهل. - واصل بيراميدز المصري دفاعه عن لقبه بفوز ثمين على باور ديناموز الزامبي (1-0)، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، بينما بقي باور ديناموز دون نقاط. - تلقى شباب بلوزداد الجزائري خسارة ثقيلة أمام أوتوهو الكونغولي (4-1)، مما جمد رصيده عند ثلاث نقاط، بينما رفع أوتوهو رصيده إلى ثلاث نقاط أيضاً.

اقتنص نادي الترجي التونسي نقطة ثمينة من مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي، بعد تعادلهما إيجابياً (1-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم السبت، في لواندا، ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وبهذه النتيجة رفع الترجي رصيده إلى نقطتين من تعادلين، فيما رفع بترو أتلتيكو رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة.

وبات الترجي في حاجة للفوز بثلاث مباريات على الأقل من مبارياته الأربع المقبلة للإبقاء على آمال التأهل إلى الدور ربع النهائي، ولم يقدم فريق "باب سويقة" العرض المنتظر منه، رغم خوضه اللقاء بكامل قوته الضاربة، يتصدرها دانهو في الهجوم، ومن خلفه شهاب الجبالي وكسيلة بوعالية، والاعتماد على لاعبين مثل أوغبيلو وحسام تقا في الوسط. وشهد الشوط الأول تفوقاً لبترو أتلتيكو، الذي هدد مرمى الترجي بأكثر من فرصة، لم يُكتب لها النجاح، ثم واصل التفوق في الشوط الثاني، وسجل هدفاً عبر رايس في الدقيقة الـ 49 وأدرك أبو بكر دياكيتي هدف التعادل للترجي في الدقيقة الـ 89 لينتهي اللقاء (1-1).

وواصل نادي بيراميدز المصري مسلسل دفاعه عن لقبه القاري بنجاح، وحقق فوزاً غالياً على مضيفه باور ديناموز الزامبي بهدف دون رد في الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى، وبهذه النتيجة رفع "السماوي" رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف نهضة بركان المغربي المتصدر بفارق الأهداف، بينما بقي باور ديناموز دون نقاط، وسجل محمد رضا بوبو الهدف في الدقيقة الـ 51. ودعم لاعبو بيراميدز زميلهم رمضان صبحي، المحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، من خلال رفع قميص يحمل الرقم 10 الذي كان يرتديه في مسيرته قبل أزمته الأخيرة.

وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، تلقى نادي شباب بلوزداد الجزائري خسارة مدوية بالسقوط أمام أوتوهو الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف في ملعب الأخير، وبهذه النتيجة تجمد رصيد شباب بلوزداد عند ثلاث نقاط فقط، وتلقى الخسارة الأولى له في المجموعة، بينما رفع أوتوهو رصيده إلى ثلاث نقاط أيضاً. وخاض شباب بلوزداد اللقاء بعدد من عناصر الخبرة، وشهد الشوط الأول نجاح فريق أوتوهو في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عبر بوامبا "هدفين" وديالو، وخرج متقدماً بثلاثية نظيفة، وفي الشوط الثاني أضاف أوتوهو هدفاً رابعاً عبر أوبيبي، ثم رد شباب بلوزداد بهدفه الوحيد عبر أندري شيكيشي، لينتهي اللقاء بخسارة شباب بلوزداد بأربعة أهداف لهدف، ليتواصل مسلسل الهزائم الثقيلة للفريق الجزائري في السنوات الأخيرة.

وفي المجموعة الرابعة، عاد نادي الزمالك المصري بتعادل ثمين مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في مباراة مثيرة على ملعب الأخير، ورفع بطل مصر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف مواطنه المصري البورسعيدي المتصدر بست نقاط، بينما رفع كايزر تشيفز رصيده إلى نقطة واحدة. وكان الفارس الأبيض قريباً من حسم الانتصار لصالحه، بعدما تقدم بهدف مبكر لمهاجمه التونسي سيف الجزيري في الدقيقة الثالثة، وظل متقدماً حتى الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+7) والتي شهدت تسجيل حارس الزمالك، محمد صبحي، هدفاً بالخطأ في مرماه أثار غضب الجماهير.