لقجع عن اختيار يامال تمثيل "لاروخا": لا أعرف لاعباً إسبانياً اسمه جمال

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
08 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 16:39 (توقيت القدس)
لامين يامال في دالاس في 6 يوليو 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
لامين يامال في دالاس، 6 يوليو 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- اختار لامين يامال تمثيل منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، رغم قدرته على تمثيل المغرب، مما أثار تصريحات رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع حول هذا القرار.
- عبّر لقجع عن فخره بمساهمة المغاربة في نجاح منتخب إسبانيا، مؤكداً احترام اختيار يامال وعائلته، الذين يزورون المغرب بانتظام.
- نجح الاتحاد المغربي في جذب نجوم بارزين مثل أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، كما ضم أيوب بوعدي الذي فضّل المغرب على فرنسا، ويقدم أداءً مميزاً في كأس العالم 2026.

تحدّث رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، عن اختيار نجم نادي برشلونة، لامين يامال (18 عاماً) تمثيل منتخب إسبانيا، رغم أنه كان قادراً على تمثيل "أسود الأطلس"، ولكن يامال فضّل "لاروخا" ويقود آماله في كأس العالم 2026، وهي مشاركته الأولى في الحدث العالمي الكبير.

وقال لقجع في حوار مع مجلة أونز مونديال الفرنسية، أمس الثلاثاء، عن لامين يامال الذي سجل هدفاً في كأس العالم 2026: "شخصياً، لا أعرف أي إسباني يُدعى جمال. ولا أعرف أي لاعب في تاريخ المنتخب الإسباني يحمل هذا الاسم". وهذا التصريح جرى تداوله بشكل كبيرٍ في الساعات الماضية.

وتابع رئيس الاتحاد المغربي حديثه عن لامين يامال وأضاف "تاريخنا وحضارتنا يجعلاننا فخورين عندما يُساهم الشعب المغربي في نجاح منتخب وطني صديق وشقيق وجار مثل إسبانيا. لقد حظي اختيار يامال بالاحترام، ولم يُشكك فيه أبداً. موقفنا تجاه جميل وعائلته، الذين، على حدّ علمي، يأتون كثيراً لقضاء عطلاتهم معنا، خاصة في الأقاليم الشمالية، موطنهم، لم يتغير قط. سيظلون دائماً محل ترحيب".

رونالدو على ملعب دالاس في 6 يوليو 2026 (ريان بيرس/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

رونالدو يودع بالدموع.. من عناق يامال لأرقام بعيدة عن ميسي بالمونديال

ونجح الاتحاد المغربي في استقطاب عددٍ كبير من النجوم الذين يتألقون في دوريات أوروبية قوية ويلعبون لأفضل الأندية مثل أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، كما أن "أسود الأطلس" نجحوا في الحصول على موافقة اللاعب أيوب بوعدي الذي يُعتبر من أفضل المواهب في العالم حالياً وكان قادراً على تمثيل فرنسا، ولكنه في النهاية فضّل المنتخب المغربي، ويقدم مستويات جيدة في كأس العالم 2026.

دلالات
المزيد في رياضة
كلاوس يشهر البطاقة الحمراء بوجه بالوغون، 1 يوليو 2026 (إريك فيرهوفن/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

إدارة ترامب تواصل ملاحقة حكم واقعة بالوغون.. هجوم رغم وداع المونديال

المنتخب المغربي بات قوة عالمية مميزة في عالم كرة القدم، 4 يوليو 2026 (كيفن سي. كوكس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

المغرب نموذج نجاح أفريقي لافت يترك آسيا أمام أسئلة صعبة

من احتفالات نجوم نادي النجمة اللبناني (فيسبوك)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

النجمة يهزم الحكمة ويتوج بلقب كأس لبنان للمرة التاسعة في تاريخه