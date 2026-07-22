فوزينيا يخسر سباق الشهرة أمام هالاند.. تعرف إلى الأوائل عالمياً

- حارس مرمى الرأس الأخضر، فوزينيا، شهد زيادة استثنائية في عدد متابعيه على إنستغرام من 30 ألفاً إلى 29.4 مليون خلال كأس العالم 2026، لكنه لم يتصدر القائمة. - النرويجي إرلينغ هالاند تصدر قائمة اللاعبين الأكثر متابعة بزيادة 32.1 مليون متابع، ليصل إجمالي متابعيه إلى 72.7 مليون، متفوقاً على فوزينيا. - قائمة اللاعبين الأكثر حصولاً على متابعين جدد شملت أيضاً جود بيلنغهام، كريستيانو رونالدو، لامين يامال، نيمار، ليونيل ميسي، غيلبرتو مورا، مايكل أوليسه، وإندريك.

حصد حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا (40 عاماً)، أكثر من 29 مليون متابع خلال بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت مؤخراً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن لاعباً آخر حقق نجاحاً أكبر في هذا المجال.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو العدد الإجمالي لمتابعي إرلينغ هالاند على إنستغرام بعد كأس العالم 2026؟ من هو اللاعب الذي جاء في المرتبة الثالثة من حيث زيادة المتابعين الجدد خلال كأس العالم 2026؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولم يتوقف عدّاد متابعي فوزينيا على إنستغرام، عن الارتفاع بالتزامن مع تألقه في حراسة مرمى منتخب بلاده خلال البطولة. وشهدت شعبية فوزينيا، الذي يعتبر أحد اكتشافات مونديال 2026، قفزة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب تقرير شبكة "أر أم سي" الفرنسية، الثلاثاء، فبعدما كان لاعباً مغموراً قبل البطولة، ارتفع عدد متابعي حارس المرمى من 30 ألفاً إلى 29.4 مليون متابع، في زيادة استثنائية، لكنها لم تكن كافية لضمان تصدره قائمة اللاعبين الأكثر متابعة خلال كأس العالم.

أكثر اللاعبين اكتساباً للمتابعين الجدد في كأس العالم 2026 أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

فوزينيا تراجع أمام هالاند

بفضل 32.1 مليون متابع إضافي، تصدر النرويجي إرلينغ هالاند القائمة، حيث قفز عدد متابعيه من 40.6 مليوناً إلى 72.7 مليوناً، وفقاً لبيانات موقع سبورتيكو الأميركي، يليه فوزينيا (+29.4 مليون متابع)، ثم الإنكليزي جود بيلنغهام (+12 مليون متابع)، فالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (+11.4 مليون متابع)، والشاب الإسباني لامين يامال: (+11 مليون متابع).

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كما ضمت قائمة أكثر اللاعبين حصولاً على متابعين جدد خلال كأس العالم 2026، كلاً من البرازيلي نيمار، الذي أضاف 7.7 ملايين متابع إلى حسابه على إنستغرام، والأرجنتيني ليونيل ميسي بزيادة بلغت 7.5 ملايين متابع. كما سجل المكسيكي غيلبرتو مورا ارتفاعاً قدره 6.6 ملايين متابع، بينما كسب الفرنسي مايكل أوليسه 5.7 ملايين متابع، وآخيراً البرازيلي إندريك 5.6 ملايين متابع خلال فترة البطولة.