فوزينيا يحصد ثمار المونديال.. تضاعف قيمته السوقية 10 مرات

- فوزينيا، حارس المرمى الأسطوري من الرأس الأخضر، يبرز في كأس العالم 2026، ليصبح الحارس الأكثر متابعة على إنستغرام، مما يعزز شهرته العالمية. - ارتفعت القيمة السوقية لفوزينيا بشكل كبير، حيث تضاعفت عشر مرات لتصل إلى 500 ألف يورو، مما يمثل واحدة من أكبر الزيادات في تاريخ كرة القدم الحديث. - رغم شهرته الواسعة، يركز فوزينيا على إيجاد فريق جديد يقدّر مهاراته في حراسة المرمى، بعد تألقه في البطولة ضد إسبانيا وأوروغواي.

تستمر ظاهرة فوزينيا (40 عاماً) بقوة حتى بعد انتهاء كأس العالم 2026، فقد برز حارس المرمى الأسطوري من الرأس الأخضر خلال المونديال الأخير، ليصبح الحارس صاحب أكبر عدد من المتابعين على إنستغرام، لكن صعوده لم يتوقف عند هذا الحد.

وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية الجمعة، فقد ارتفعت القيمة السوقية لجوسيمار خوسيه إيفورا دياس "فوزينيا" بشكلٍ كبير في الساعات الأخيرة، مسجلةً واحدة من أكبر الزيادات في تاريخ كرة القدم الحديث، وبعد انتهاء البطولة، قام موقع ترانسفير ماركت المتخصص بتحديث تقييمات جميع اللاعبين المشاركين في البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبالإضافة إلى ارتفاع قيمة نجوم مثل لامين يامال وإرلينغ هالاند، برز حارس المرمى من الرأس الأخضر أيضاً.

ووصل فوزينيا إلى كأس العالم 2026 لاعباً غير معروف على الساحة الدولية، بعد أن قضى مسيرته الكروية في مولدوفا وقبرص وسلوفاكيا، وفي سن الأربعين، وبعد أن كان الحارس الأساسي لفريق تشافيس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي بقيمة سوقية 50 ألف يورو في 5 يونيو/حزيران 2026.

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قيمة فوزينيا تتضاعف 10 مرات

لكن بعد آخر تحديث لتقييمه، ارتفعت قيمة فوزينيا إلى 500 ألف يورو، ما يمثل زيادة قدرها 900% في قيمته السوقية. وتُعد هذه واحدة من أكبر عمليات إعادة التقييم في التاريخ الحديث، حيث تضاعفت قيمته عشرة أضعاف. في الوقت نفسه، لا يزال فوزينيا يركز على إيجاد فريق جديد يتعاقد معه لمهاراته في حراسة المرمى وليس لشهرته الواسعة، إذ سلطت عليه الأضواء خلال كأس العالم 2026 بعد أن حصد عدداً هائلاً من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل تألقه مع منتخب الرأس الأخضر ضد إسبانيا وأوروغواي.