- أعلن نادي كولو كولو التشيلي عن انضمام الحارس فوزينيا، الذي تألق في كأس العالم 2026 مع منتخب الرأس الأخضر، معبراً عن فخره وسعادته بالانضمام إلى النادي الكبير في تشيلي. - تحدث فوزينيا عن تجربته في كأس العالم، مشيراً إلى أنها كانت فرصة لتمثيل بلاده وشعبه، وأنها كانت حلماً تحقق بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق. - أكد فوزينيا التزامه بمساعدة كولو كولو على تحقيق أهدافه، معبراً عن امتنانه للجماهير التي استقبلته بحفاوة، ومشيراً إلى أن كولو كولو كان دائماً خياره الأول.

قدم نادي كولو كولو التشيلي رسمياً الحارس فوزينيا، الذي كان أحد أبرز اكتشافات كأس العالم 2026 مع منتخب الرأس الأخضر، وذلك خلال مؤتمر صحافي، بعدما أتم الحارس انتقاله إلى النادي الكبير في تشيلي.

وعبر الحارس عن سعادته بالانتقال وقال خلال المؤتمر الصحافي، بحسب شبكة "تي واي سي" سبورت الأرجنتينية: "بالنسبة إليّ، إنه لمن دواعي السرور والفخر أن أكون هنا. أريد أن أشكر كولو كولو على منحي فرصة اللعب في فريق بهذا الحجم. أنا سعيد جداً".

وفي حديثه عن كأس العالم 2026، التي كان خلالها أحد أبرز اكتشافات البطولة ونجم منتخب بلاده، قال"كأس العالم كانت شيئاً عظيماً جداً بالنسبة إليّ وإلى الرأس الأخضر. قاتلنا سنوات طويلة من أجل الوصول إليها. كان علينا منافسة الأفضل، وكنا ندرك أننا نملك الكثير من الجودة. بالنسبة إلينا، كان الأمر أكبر بكثير من مجرد كرة قدم، لأننا كنا نمثل بلداً وشعباً يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود. قدمنا كل ما لدينا لتمثيل بلادنا بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف "كان ذلك حلماً راودني منذ طفولتي. كنت أعلم أن كأس العالم يمكن أن تجلب لي أشياء عظيمة جداً. أنا ممتن للغاية لمشاركتي في كأس العالم، ولكل ما حدث خلال البطولة".

وعن وصوله إلى كولو كولو، أكد أنه سيتعامل مع التحدي الجديد باحترافية، وقال "تعلمت طوال مسيرتي أن أنافس، وهذا ما أريد القيام به هنا. قرار مشاركتي من عدمها يعود إلى المدرب، لكنني أريد مساعدة كولو كولو على تحقيق أهدافه".

واستقبلت جماهير الفريق التشيلي الوافد الجديد بحماسة كبيرة وحالة من الجنون، وهو ما دفع فوزينيا إلى القول "أنا ممتن لكل هذا. في الحقيقة، لم أكن أتوقعه. لم أتوقع حضور هذا العدد الكبير من الناس. أريد فعلاً أن أشكر الجماهير، لأن محبتها تعني لي كل شيء. ومن خلال العمل، أريد أن أرد لها كل ذلك". وأوضح الحارس، الذي سيرتدي القميص رقم 29، سبب تمسكه بلقب (فوزينيا) قائلاً "إنه اسم أُطلق عليّ عندما كنت صغيراً، واستخدمته منذ أن بدأت ممارسة كرة القدم، ولذلك فإن استخدام اسم آخر كان سيجعل الأمر مربكاً بعض الشيء بالنسبة إليّ".

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وفي ختام حديثه، كشف الحارس سبب تأخر وصوله إلى تشيلي، وقال "سافرت يوم الاثنين من الرأس الأخضر إلى لشبونة، ووقّعت يوم الثلاثاء أوراق التأشيرة، لكن كان عليّ في البرتغال إنهاء بعض الأمور المتعلقة بمنزلي، حتى أنني اضطررت إلى إيجاد شخص يعتني بكلبي. كنت أريد القدوم في أسرع وقت ممكن، لكنني أردت أولاً تسوية كل الأمور". وأضاف "لم أتردد أبداً في القدوم إلى كولو كولو. تلقيت عروضاً أخرى، لكنني كنت أحلم دائماً باللعب في فريق كبير. كان موقفي واضحاً، وظل كولو كولو دائماً خياري الأول".