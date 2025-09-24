فورمولا 2.. حلبة لوسيل تستعد لاستقبال نجوم المستقبل

- تستعد حلبة لوسيل في الدوحة لاستضافة بطولة فورمولا 2، حيث تُعتبر هذه البطولة محطة نهائية للسائقين الشباب قبل الانتقال إلى فورمولا 1، كما شهدت الحلبة في الموسم الماضي منافسة قوية بين السائقين. - في موسم 2025، تعود حلبة لوسيل لتكون الجولة قبل الأخيرة في روزنامة فورمولا 2، حيث يتصدر السائق الإيطالي ليوناردو فورنارولي الترتيب، ويليه جاك كروفورد ولوك براونينغ وريتشارد فيرشور في منافسة محتدمة. - مع اقتراب عام 2026، بدأ بعض سائقي فورمولا 2 في الحصول على فرص للانتقال إلى فورمولا 1، مثل جاك كروفورد وأرفيد ليندبلاد، مما يعزز من إثارة المنافسة ويبرز نجوم المستقبل في رياضة المحركات.

تستعد حلبة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة لاستقبال بطولة فورمولا 2، حيث سيتنافس جيل جديد من نجوم السباقات هذا العام، وتعتبر المسابقة بمثابة اختبار حقيقي للسائقين الشباب، ما يُحدد مستقبلهم عبر المشاركة في سباقات "فورمولا 1". وفي الموسم الماضي، استضافت حلبة لوسيل الدولية إحدى الجولات الختامية من روزنامة "فورمولا 2" لعام 2024، فقد شهد المشجعون مواجهة درامية ضمّت غابرييل بورتوليتو، وإسحاق حجار، وزين مالوني، وبول آرون، في سباق مثير على اللقب، وصعد كلٌ من بورتوليتو وإسحاق حجّار لاحقاً إلى قمة رياضة المحركات بانضمامهما إلى "فورمولا 1" لموسم 2025، ما يؤكد أن "فورمولا 2" تُعدّ المحطة الأخيرة قبل عالم الأضواء، إذ يمكن لكل تجاوز أو محطة توقف أو منصة تتويج أن تغيّر مسار المسيرة الرياضية للسائق.

ومع تصاعد الإثارة في موسم 2025، تعود حلبة لوسيل الدولية لتكون الجولة قبل الأخيرة في الروزنامة، واعدةً بعطلة أسبوع أخرى من المنافسات المكثّفة، ويُقدِّم المضمار الممتد بطول 5.38 كيلومترات، بمنعطفاته الانسيابية وخطه المستقيم الذي يبلغ 1.068 كيلومتر، اختباراً حقيقياً لمهارة السائقين، ما يدفع المشاركين إلى أقصى حدودهم في سباقات السبرينت والسباقات الرئيسة.

ويشهد موسم "فورمولا 2" لهذا العام منافسة محتدمة، إذ يبرز عدد من المواهب المتألقة في صدارة الترتيب، أبرزهم السائق الإيطالي ليوناردو فورنارولي (188 نقطة)، الذي يواصل تصدّر الترتيب ويبقى المعيار الأبرز بفضل ثباته في سباقات السبرينت والسباقات الرئيسة، وتشمل انتصاراته في 2025 سبرينت سيلفرستون، وسبرينت سبا، وسباق بودابست الرئيس، وسبرينت مونزا. وفي باكو، أنهى السباق ثالثاً، لكنه تراجع إلى المركز الخامس بعد عقوبة زمنية قدرها عشر ثوانٍ، ما كبّده خسارة نقاط مهمة في صراع اللقب.

وبدوره، يظهر السائق الأميركي جاك كروفورد (169 نقطة)، الذي عزّز حظوظه في المنافسة على اللقب بفوز قوي في سباق باكو الرئيس (رابع انتصاراته هذا الموسم)، بعدما انطلق من المركز الأول، ونجح في الدفاع عن مركزه أمام جوشوا ديركسن حتى خط النهاية، وتشمل حصيلته لهذا الموسم أيضاً: سبرينت إيمولا، وسباق موناكو الرئيس، وسباق سيلفرستون الرئيس. وبصفته سائق تطوير لفريق أستون مارتن، أصبح الآن أقرب منافسي فورنارولي.

أما السائق البريطاني لوك براونينغ (161 نقطة)، فأثبت نفسه منافساً جاداً مع أول فوز له في سباق رئيس بـ"مونزا"، إلى جانب سلسلة من المنصات القوية بفضل سرعته ومهارته، اللتين تُبقيانه بقوة في المنافسة، فيما يظهر الهولندي ريتشارد فيرشور (151 نقطة)، الذي يعيش موسماً مميزاً بثلاثة انتصارات حتى الآن في: جدة (رئيس)، برشلونة (سبرينت)، وسبيلبرغ (رئيس). وفي باكو، أنهى ثامناً ليضيف مزيداً من النقاط، ما أبقاه ضمن مجموعة الصدارة.

ومع اقتراب العام 2026، بدأ عدد من سائقي "فورمولا 2" بالحصول على مقاعد دائمة في "فورمولا 1"، فقد دخل جاك كروفورد في محادثات جادة مع فريق كاديلاك، ما يجعله أحد أبرز المرشحين في حال توفرت الفرصة، وفي الوقت نفسه، يستعد فريق ريد بول لدفع "أرفيد ليندبلاد" للترقية إلى فريقه ريسينغ بولز، بعد منحه رخصة السوبر مبكراً، وإشراكه في تجارب "فورمولا 1". وتؤكد هذه التطورات مجدداً أن "فورمولا 2" هي أرض الاختبار الحقيقي للجيل القادم من نجوم رياضة المحركات.

ومع احتدام معركة البطولة، تعود حلبة لوسيل الدولية لتكون المسرح الحاسم، وباعتبارها الجولة ما قبل الأخيرة في الموسم، والمقامة ضمن عطلة نهاية أسبوع سباق جائزة قطر الكبرى لـ"فورمولا 1" 2025، تتيح للجماهير فرصة فريدة لمتابعة "فورمولا 1" و"فورمولا 2" معاً، لرؤية أبطال اليوم ونجوم الغد يتنافسون على المضمار نفسه.