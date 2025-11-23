- شهد موسم فورمولا 1 لعام 2025 إثارة كبيرة بعد استبعاد سائقي مكلارين، لاندو نوريس وأوسكار بياستري، من سباق لاس فيغاس بسبب مخالفة فنية، مما أعاد ترتيب النقاط وأشعل المنافسة على اللقب. - استفاد ماكس فيرستابن من استبعاد الثنائي، حيث صعد إلى المركز الثاني برصيد 366 نقطة، بينما يتصدر نوريس الترتيب بـ390 نقطة، مما يجعل المنافسة على اللقب مفتوحة قبل جولتين من النهاية. - ستكون جائزة قطر حاسمة في تحديد بطل الموسم، حيث يمكن أن يتوج نوريس رسمياً أو ينجح فيرستابن في تقليص الفارق وإضافة لقب خامس توالياً.

يَشهد موسم سباقات فورمولا 1 لعام 2025 إثارة كبيرة، بعدما ساد الاعتقاد بأن مصير اللقب حُسم بشكل كبير لسائق فريق مكلارين، الإنكليزي لاندو نوريس، الذي قدّم عروضاً قوية في السباقات الأخيرة، واستغل تراجع زميله، الأسترالي أوسكار بياستري، ليصعد إلى صدارة الترتيب العام، كما أنه حلّ ثانياً في سباق لاس فيغاس، الذي أقيم صباح اليوم الأحد، ولكن المعطيات تغيّرت لاحقاً، بعد قرار المراقبين معاقبة ثنائي مكلارين، بسبب مخالفة القوانين.

BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix



This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025



وأعلنت فورمولا 1 بعد نهاية سباق لاس فيغاس، استبعاد الثنائي لأسباب فنية تتعلق بسمك ألواح الانزلاق الخلفية لسيارتيهما، ومِن ثمّ لم يحصل أي منهما على نقاط في نهاية هذه المرحلة، وهو ما يعني أن سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن، كان مستفيداً بارزاً من المرحلة، نظراً إلى أنه كسب الكثير من النقاط، بعدما حسم السباق، ليصعد إلى المركز الثاني رفقة بياستري برصيد 366 نقطة، بينما يقود نوريس الترتيب برصيد 390 نقطة، وقبل جولتين من نهاية الموسم، لن تكون معرفة بطل العالم لموسم 2025 أمراً سهلاً، خاصة أن فرص كل سائق في الفوز تبقى كبيرة.

وستكون جائزة قطر، المرحلة قبل الأخيرة، التي ستقام يومي 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، حاسمة، باعتبار أن حلبة لوسيل ستحتضن يوم السبت السباق السريع، الذي قد يُمكّن المُتوّج بكسب نقاط ثمينة في الصراع على التتويج، كما قد نشهد تتويج نوريس رسمياً باللقب، يوم الأحد، بجانب أن فيرستابن قد ينجح في قلب الطاولة، وتقليص الفارق بشكل كبير، بعد العرض الذي قدمه في "لاس فيغاس"، ويضيف لقباً خامساً توالياً في منافسات "فورمولا 1"، ليؤكد تألقه الكبير.

The updated top ten finishers in Las Vegas, following the disqualification of Norris and Piastri ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/CvcpigcZle — Formula 1 (@F1) November 23, 2025