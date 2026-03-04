فورمولا 1 وسباقات المنطقة.. مصير غامض بسبب الحرب

تواجه روزنامة سباقات فورمولا 1 لموسم عام 2026 فوضى كبيرة بسبب المصير الغامض لسباقات المنطقة، خصوصاً في الدول العربية

، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد في سباق جائزة أستراليا الكبرى يوم الأحد المقبل.

وينطلق موسم فورمولا 1 الجديد نهاية هذا الأسبوع بسباق جائزة أستراليا الكبرى، على أن يُقام السباق الثاني في جائزة اليابان الكبرى الأسبوع الذي يليه، ومن المتوقع ألا يواجه المنظمون مشكلات تنظيمية أو لوجستية بخصوص هذين الحدثين، ولكن الغموض والمخاوف ترتفع كثيراً بخصوص سباقي الجولتين الثالثة والرابعة من الموسم الجديد.

فبعد سباق اليابان ووفقاً لروزنامة سباقات فورمولا 1، فإن سباق جائزة البحرين الكبرى يُقام بين 10 و12 إبريل/نيسان المقبل، وهو السباق الذي يواجه غموضاً كبيراً بسبب الحرب المندلعة حالياً في المنطقة بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، وتأثرت البحرين كثيراً من الهجمات بسبب تعرضها لقصف متواصل بالصواريخ من إيران.

في المقابل فإن سباق السعودية والذي يأتي في الجولة الرابعة بعد سباق جائزة البحرين مباشرةً ويُقام بين فترة 17 و18 إبريل/نيسان المقبل، يواجه أيضاً مصيراً مجهولاً وغامضاً، نظراً إلى تعرض السعودية لهجمات بالصواريخ أيضاً من إيران، مما يُعقّد حالياً إمكانية حسم إقامة السباقين في البحرين والسعودية بشكل طبيعي، بانتظار ما ستؤول إليه نتائج الحرب الكبيرة الحالية في المنطقة.

وتحدث في هذا الإطار رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الإماراتي محمد بن سليّم، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لسباقات فورمولا 1: "في هذه اللحظة المليئة بالشك، نأمل في الهدوء وعودة سريعة إلى الاستقرار. يجب أن تبقى الأولوية للحوار وحماية المدنيين. نحن على اتصال وثيق مع أنديتنا الأعضاء، ومنظّمي البطولات، والفرق، والزملاء على الأرض، فيما نتابع التطورات بعناية ومسؤولية. ستُوجّه السلامة والرفاهية قراراتنا بينما نقوم بتقييم الأحداث المقبلة المقررة لبطولة العالم للتحمّل وبطولة العالم لفورمولا 1".