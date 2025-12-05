فورمولا 1 وجولة حسم اللقب: هذه فرص نوريس وفيرستابن وبياستري

- الجولة الحاسمة في أبوظبي: تقام الجولة الأخيرة من موسم فورمولا 1 لعام 2025 في أبوظبي، حيث يتنافس ثلاثة سائقين على لقب بطل العالم: لاندو نوريس، ماكس فيرستابن، وأوسكار بياستري، مع فرص متفاوتة لكل منهم. - حسابات التتويج المعقدة: يتصدر نوريس الترتيب بـ408 نقاط، ويحتاج إلى مراكز محددة للتتويج، بينما يحتاج فيرستابن وبياستري للفوز بالسباق مع شروط إضافية لتجاوز نوريس. - موسم مثير ومنافسة شرسة: نوريس وبياستري يسعيان للقب الأول، بينما يسعى فيرستابن للحفاظ على لقبه بعد فوزه في المواسم الأربعة الماضية، مع تساوي الثلاثي في عدد الانتصارات هذا الموسم.

تقام يوم الأحد في أبوظبي الجولة الأخيرة من منافسات موسم فورمولا 1 لعام 2025، والتي ستكشف عن اسم بطل العالم لهذا العام، إذ ما زال ثلاثة سائقين معنيين بالتتويج بفرص متفاوتة، وهم: سائق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس (25 عاماً)، متصدر الترتيب وصاحب الوصافة، سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، وثالث الترتيب الأسترالي أوسكار بياستري (24 عاماً)، من فريق مكلارين. وقد استعرضت صحيفة ليكيب الفرنسية حسابات التتويج باللقب بالنسبة إلى كل سائق.

ويقود نوريس الترتيب برصيد 408 نقاط، وحتى يتوج بطلاً يكفي أن يحتل مركزاً ضمن الثلاثي الأول، أو في حال حلّ رابعاً أو خامساً ولا يفوز فيرستابن بالسباق، أو سادساً ولا يُتوج فيرستابن ولا بياستري، أو سابعاً أو ثامناً ولا يفوز بياستري وفيرستابن يكون ثالثاً أو أكثر، وفي حال حلّ نوريس تاسعاً يجب أن لا يفوز بياستري بالسباق ويكون فيرستابن خارج الثلاثي الأول، أما في حال حصد المركز العاشر فيجب أن لا يكون بياستري بين الثنائي الأول وفيرستابن بعيداً عن منصة التتويج.

أما فيرستابن صاحب الوصافة بـ396 نقطة، فيجب أن يفوز بالمرحلة ويحلّ نوريس رابعاً أو أكثر، أو يحصد المركز الثاني ولا يفوز بياستري بالمرحلة ونوريس يحتل المركز الثامن أو أكثر، وفي حال حصد المركز الثالث فيحب أن لا يتوج بياستري بالسباق ونوريس يكون تاسعاً أو أكثر. أما بياستري ثالث الترتيب برصيد 392 نقطة، فيجب أن يفوز بالسباق ويكون نوريس في أفضل الحالات سادساً أو أن يحل ثانياً ويكون فيرستابن خارج الثلاثي الأول ونوريس في المركز العاشر على الأقل.

وتبدو فرص نوريس وافرة للتتويج بما أنه يملك الكثير من الخيارات، وهو يُلاحق رفقة بياستري، اللقب الأول في فورمولا 1 بعد موسم مثالي لكل منهما، بينما توج فيرستابن باللقب في آخر أربعة مواسم توالياً. والطريف أن كل سائق من هذا الثلاثي فاز في سبع مراحل خلال الموسم الحالي، بينما فاز سائق مرسيدس، البريطاني جورج رسل، مرّتين، وهو يحتل المركز الرابع في الترتيب وفقد آماله في التتويج منذ عدة جولات، كما أن فريق مكلارين ضمن الحصول على بطولة الصانعين.