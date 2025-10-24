فورمولا 1.. فيرستابن لمواصلة انتصاراته وتضييق الخناق على المتصدرين

- ماكس فيرستابن، بطل العالم لأربع سنوات متتالية، يواصل تضييق الفارق مع المتصدرين في موسم فورمولا 1 الحالي بعد هيمنته على سباقات إيطاليا وأذربيجان وأميركا، حيث قلّص الفارق إلى 40 و26 نقطة عن أوسكار بياستري ولاندو نوريس. - فيرستابن يعترف بقدرته على الاحتفاظ بلقبه للعام الخامس، مشددًا على أهمية الأداء المثالي وتجنب الأخطاء لتحقيق الفوز في نهاية الموسم. - حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيس تُعد من المفضلة لدى فيرستابن، حيث حقق فيها خمسة انتصارات في تسع مشاركات.

يسعى سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن (28 سنة)، العائد أخيراً إلى المنافسة بكل قوة، لتضييق الخناق على المتصدرين في منافسات موسم فورمولا 1 الحالي، وهو الذي سيطر على السباقات منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ويواصل ماكس فيرستابن المتوّج بطلاً للعالم في الأعوام الأربعة الماضية والفائز بثلاث من الجولات الأربع الأخيرة (إيطاليا وأذربيجان وأميركا)، حصد النقاط والاقتراب أكثر من الأسترالي أوسكار بياستري، متصدر الترتيب، ووصيفه البريطاني لاندو نوريس، علماً أن سائقي ماكلارين كانا بعيدين عن المنافسة قبل بضعة أسابيع، لكن بعد عطلة نهاية أسبوع رائعة أخرى في الولايات المتحدة على حلبة الأميركيتين في أوستن، قلّص فيرستابن الفارق إلى 40 و26 نقطة عن الأسترالي والبريطاني على التوالي، بعدما هيمن على سباقي السبت (السرعة) والأحد الماضيين وعاد بحصاد كامل من النقاط (33 نقطة)، وكان فيرستابن يتأخر بفارق 104 نقاط عن سائقي ماكلارين قبل شهرين تقريباً.

واعترف فيرستابن للمرة الأولى بعد نهاية العطلة الأميركية بقدرته على الاحتفاظ بلقبه للعام الخامس توالياً، إذ قال في مؤتمر صحافي: "بالطبع لا تزال لديّ فرصة للتتويج باللقب. الفارق ضئيل جداً، وعلينا مواصلة تقديم أداء مثالي في نهاية الأسبوع وتجنب الأخطاء حتى نهاية الموسم إذا أردنا الفوز. أنا متحمس جداً للعودة إلى هذه المنافسة".

وتُعد حلبة سباق أوتودرومو هيرمانوس رودريغيس من الحلبات المفضلة لدى السائق الهولندي ماكس فيرستابن، حيث سبق له الفوز خمس مرات أعوام 2017 و2018 و2021 و2022 و2023، كما حقق في مدينة مكسيكو أكبر عدد من الانتصارات في مسيرته في الفئة الأولى (خمس مرات في تسع مشاركات، مقارنة بخمس مرات في 13 جائزة كبرى على حلبة ريد بول رينغ).