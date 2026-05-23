فورمولا 1 على وقع أول أزمة إثر صراع بين ثنائي مرسيدس

شهد السباق السريع "السبرينت" في كندا، ضمن المرحلة الخامسة من بطولة العالم في فورمولا 1 للموسم الحالي، صراعاً قوياً بين ثنائي فريق مرسيدس، الإيطالي كيمي أنتونيلي والبريطاني جورج راسل الذي نجح في النهاية في الفوز وبالتالي تقليص الفارق عن زميله في الصراع من أجل صدارة الترتيب، وعادت الوصافة إلى مواطنه لاندو نوريس من فريق مكلارين، أما المركز الثالث، فكان لأنتونيلي الذي يطمح للتتويج بأول لقب في منافسات فورمولا 1 إثر بدايته القوية بفوزه في ثلاث مراحل.

Russell and Antonelli fight for the lead once again! #F1Sprint #CanadianGP — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

وعبّر السائق الإيطالي عن غضبه من تعامل زميله في السباق، واشتكى مراراً عبر جهاز اللاسلكي، مُعتبراً دفاع البريطاني عدوانياً للغاية، ومتهماً إياه بتعمد إخراجه عن المسار خلال هجومه الأول عند المنعطف الأول، حتى إن مديره توتو وولف، اضطر للتدخل لتوبيخه، وقال له في اللفة السابعة: "ركز على القيادة، توقف عن الشكوى عبر اللاسلكي"، وفق ما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية.

وسيكون التنافس مشتعلاً بين ثنائي مرسيدس خلال السباق الرسمي الذي سيُقام يوم الأحد، بما أن كل منهما يريد تصدر المشهد مع بداية الموسم وكسب المنافسة مع زميله، كما أن تحسن أداء ثنائي فريق مكلارين سيشعل سباقاً أكثر إثارة، خاصة أن كل فريق قام بتعديلات قد تُساهم في تطوير أداء السيارة في مختلف المراحل. وكان الموسم الماضي قد شهد تنافساً قوياً بين ثنائي فريق مكلارين، نوريس والأسترالي أوسكار بياستري، وقد فقدا الكثير من النقاط نتيجة التصادم الذي حصل بينهما، ولكن في النهاية عاد اللقب إلى نوريس.