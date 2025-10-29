فورمولا 1 على موعد مع ختامٍ ناري لموسم 2025

- يشهد موسم 2025 من "فورمولا 1" تنافساً حاداً بين لاندو نوريس وأوسكار بياستري، مع ملاحقة ماكس فيرستابن بفارق 36 نقطة، مما يجعل المنافسة مفتوحة على كل الاحتمالات في الجولات المتبقية. - يعيد الموسم الحالي ذكريات مثيرة من مواسم سابقة مثل 2010 و2008، حيث شهدت تلك المواسم صراعات حاسمة حتى اللحظات الأخيرة، مما يضفي طابعاً درامياً على المنافسة الحالية. - استعاد فريق "ماكلارين" قوته بفضل أداء نوريس المذهل في المكسيك، بينما يسعى بياستري لاستعادة مستواه، في حين يواجه فيرستابن تحديات كبيرة لكنه يظل مصمماً على تحقيق "الريمونتادا".

تعرف معركة الصدارة في بطولة العالم لـ"فورمولا 1"، تنافسية كبيرة مع دخولها المنعطف الأخير من موسم 2025، إذ يتقدم البريطاني لاندو نوريس (26 عاماً) على زميله الأسترالي أوسكار بياستري (24 عاماً) بفارق نقطة وحيدة، فيما يلاحقهما بطل العالم، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، على بُعد 36 نقطة فقط، قبل أربع جولات رئيسية وسباقي سبرينت، ما يجعل المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات، في واحدة من أكثر النسخ إثارةً منذ أكثر من عقد.

ويستعيد عشاق السرعة في "فورمولا 1"، ذكريات موسم 2010 الذي شهد صراعاً رباعياً حتى الجولة الختامية في أبوظبي، حين خسر الإسباني فرناندو ألونسو لقبه بسبب خطأ تكتيكي من "فيراري" تركه عالقاً خلف الروسي فيتالي بيتروف، مانحاً اللقب للألماني سيباستيان فيتيل بفارق أربع نقاطٍ فقط. وقبلها في موسم 2008 انتزع البريطاني لويس هاميلتون التاج من البرازيلي فيليبي ماسا في آخر منعطف في حلبة إنترلاغوس، قبل أن تتكرّر الدراما عام 2012 بين فيتيل وألونسو في سباق مجنون غيّر وجه التاريخ.

وفي تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الثلاثاء، أجمع معظم الخبراء على أن هذا الموسم في "فورمولا 1"، هو الأكثر توازناً منذ إدخال لوائح 2022، بعدما استعادت "ماكلارين" عافيتها وفرضت ثنائياً هجومياً أعاد للسائقين البريطانيين تألقهم، فقد قدم نوريس أداءً مذهلاً في جائزة المكسيك الكبرى، عوّض به سلسلة أخطاء كادت تُقصيه من المنافسة، فيما يسعى بياستري إلى استعادة مستواه الذي أبهر به في النصف الأول من الموسم، قبل أن يتراجع بسبب سوء التكيّف مع الحلبات البطيئة.

أما فيرستابن، فقد خاض أصعب فصوله منذ ثلاث سنوات، لكنه أظهر عزماً من حديد على قلب المعادلة، محافظاً على آماله في "الريمونتادا"، رغم مشكلات المكابح والانزلاق التي لاحقته مؤخراً. وصرح الهولندي بعد سباق المكسيك: "علينا أن نكون مثاليين للفوز بالسباقات"، ما يعكس الرغبة الكبيرة في العودة من بعيد.