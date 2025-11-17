فورمولا 1 تعتمد تعديلات في سباق جائزة قطر

- يقترب موسم فورمولا 1 لعام 2025 من نهايته مع ثلاث مراحل حاسمة، حيث يتصدر لاندو نوريس من فريق مكلارين السباق نحو اللقب، متفوقًا على زميله أوسكار بياستري، ومهددًا بإنهاء سيطرة ماكس فيرستابن من ريد بول. - ستُحسم جائزة قطر في 30 من الشهر الحالي على حلبة لوسيل، مع فرض الاتحاد الدولي توقفين إلزاميين لكل سائق لضمان السلامة، وهو إجراء مشابه لما طُبق في موناكو. - أعلنت فورمولا 1 عن قيود جديدة على استخدام الإطارات، حيث لا يمكن استخدامها لأكثر من 25 لفة، لتفادي تآكلها والمخاطر المرتبطة بذلك.

اقتربت منافسات فورمولا 1 لعام 2025 من نهايتها، إذ ستشهد الأيام المقبلة إقامة آخر ثلاث مراحل، وهي التي ستحدد مصير اللقب، بعد أن بات سائق فريق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس، الأقرب لتحقيق التتويج الأول على حساب زميله، الأسترالي أوسكار بياستري، وبالتالي إنهاء سيطرة سائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرّات توالياً، الذي دفع غالياً ثمن بدايته المتعثرة في الموسم وخسارة الكثير من النقاط.

وقد يُحسم مصير اللقب رسمياً، خلال جائزة قطر التي ستُقام في 30 من الشهر الحالي على حلبة لوسيل، وهي المرحلة 23 وقبل الأخيرة من الموسم الحالي، وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الدولي فرض تعديلات في هذه الجائزة، إذ سيكون كل سائق مُجبراً على التوقف مرّتين خلال هذه المرحلة، وهو إجراء اعتمد في سباق موناكو أيضاً، والسائق الذي لا يلتزم بهذا الإجراء سيعاقب بسبب عدم احترام معايير السلامة.

وأعلنت فورمولا 1 في بيان لها، أنه لا يمكن استخدام مجموعة واحدة من الإطارات لأكثر من 25 لفة، وهو ما يعني أن السائقين سيضطرون إلى إجراء توقفين على الأقل في منطقة الصيانة، تفادياً لتآكل الإطارات وما يطرحه من مخاطر على السيارة، إذ سيكون من الصعب على السائق التحكم في المسار مع تزايد درجات التآكل. ونظراً لكثرة استهلاك الإطارات، أثارت حلبة لوسيل مخاوف تتعلق بالسلامة في المواسم الأخيرة. ولمنع التآكل المفرط الذي يُعرّض المتسابقين للخطر، يجب تغيير الإطارات قبل الموعد المعتاد، بغض النظر عن نوعية الإطار المستخدم. وقد نبهت شركة بيريللي، المورد الوحيد للإطارات، فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلى المخاطر التي تُواجهها الفرق التي تحاول تمديد فترات قيادتها لتجنب التوقف في منطقة الصيانة.

وسيُطبق حدّ الـ 25 لفة بغض النظر عن تطور السباق، ويشمل اللفات المُنجزة تحت سيارة الأمان، سواء عند اعتماد سيارة الأمان افتراضياً (تحديد معدل السرعة دون دخول السيارة)، أو من خلال وجود سيارة الأمان فعلياً على الحلبة. ويقطع السائقون 57 لفة خلال جائزة قطر، كما سيقام يوم السبت 29 السباق السريع الذي يمتد لـ 19 لفة.