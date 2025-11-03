فورمولا 1 تدرس إدخال تغيير جديد لجعل السباقات أكثر تشويقاً

- تسعى إدارة فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات إلى زيادة الإثارة في السباقات من خلال اقتراح تعديل اللوائح الرياضية لموسم 2026، حيث يُلزم الفرق بإجراء توقفين على الأقل في كل سباق، مما يعزز التنوع والمخاطرة في الاستراتيجيات. - المقترح الجديد سيُناقش في الاجتماع المقبل للجنة فورمولا 1، مع احتمالية السماح بحرية اختيار نوع الإطارات أو إلزام الفرق باستخدام جميع التركيبات المتاحة، وسط انفتاح كبير من الفرق لجعل السباقات أكثر متعة. - السائق فرناندو ألونسو يشير إلى أن تحسين الإثارة يكمن في استراتيجيات التوقف في الحظائر، مؤكدًا أن تغيير كمية الوقود يمكن أن يبتكر استراتيجيات سباق جذابة.

تشهد رياضة فورمولا 1 إثارة كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن اللعبة التي باتت تجذب عدداً كبيراً من محبي الرياضات الميكانيكية لا يزال ينقصها شيء للتحسّن ولتصبح أكثر تشويقاً، ما دفع إدارة بطولة العالم لمنافسات فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلى دراسة إدخال تعديل مهم على اللوائح الرياضية اعتباراً من موسم 2026، بهدف زيادة الإثارة، وتقليل رتابة السباقات، التي أصبحت تعتمد في الغالب على توقف واحد فقط لتبديل الإطارات.

وذكر موقع موتورسبورت بنسخته الإيطالية أن المقترح الجديد يقضي بإلزام الفرق إجراء توقفين على الأقل في كلّ سباق، ما سيجبر السائقين والمهندسين على اعتماد استراتيجيات أكثر تنوعاً ومخاطرة، ما قد يؤدي إلى فرض استراتيجيات جديدة على المنافسة لرفع مستوى الحماس ومنح المشجعين متعة أكبر.

ومن المرتقب أن يُطرح هذا المقترح رسمياً خلال الاجتماع المقبل للجنة فورمولا 1، إذ ستُناقش تفاصيله مع الفرق قاطبةً، بما في ذلك خيار السماح بحرية اختيار نوع الإطارات، أو إلزام الفرق باستخدام جميع التركيبات الثلاثة التي توفرها "بيريللي" في كل جائزة كبرى، لكن حتى اللحظة ما زالت الصورة ضبابية حول موافقة أغلبية الفرق المطلوبة لاعتماده، غير أن المؤشرات الأولية تؤكد انفتاحاً كبيراً لجعل اللعبة أكثر متعة للجماهير، لأن ذلك سيضمن استمرارها وتطورها.

مع ذلك، هناك سائقون أشاروا بالفعل إلى عوامل أخرى لتحسين مستوى الإثارة في السباقات، فعلى سبيل المثال، يرى السائق الإسباني فرناندو ألونسو بوضوح أن الحل يكمن في استراتيجيات التوقف في الحظائر وليس في أفكار غير منطقية، وقال في هذا الصدد: "لا أحد يطالب بتقليص مدّة مباراة كرة القدم، عندما يكون بإمكانك اختيار كمية الوقود، يتغيّر أسلوب القيادة وتُبتكر استراتيجيات سباق جذابة للغاية".