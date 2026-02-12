فورمولا 1: اختبار التكنولوجيا والقوانين الجديدة قبل انطلاق الموسم

- انطلقت سباقات فورمولا 1 في البحرين استعداداً للموسم الجديد في أستراليا، مع تطبيق تغييرات تكنولوجية وقانونية لاختبارها قبل المنافسات الرسمية. - تم اعتماد زر "التجاوز" الذي يُستخدم عند الاقتراب من السيارة الأمامية، مع توفير طاقة كهربائية إضافية للسائقين، مما يجعل المحركات مزيجاً متساوياً بين البنزين والكهرباء. - سائق ماكلارين، لاندو نوري، الذي فاز بلقب بطولة العالم في الموسم الماضي، يواجه تحديات جديدة من منافسين مثل ماكس فيرستابن، رغم تحقيقه هدفه الأسمى بالفوز.

انطلقت عملية سباقات سيارات فورمولا 1 في البحرين، مع مواصلة جميع الفرق الاستعداد لخوض الموسم الجديد في أستراليا خلال شهر مارس/آذار القادم، بعدما تم تطبيق التغييرات في التكنولوجيا والقوانين، من أجل اختبارها، قبل أن تبدأ المنافسات الرسمية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الأربعاء، أن جميع الفرق تعمل على اختبار مدى موثوقية السيارات خلال ستة أيام على المضمار في البحرين، قبل انطلاق أول سباقات الموسم الجديد في أستراليا الشهر القادم، حيث تم اعتماد زر أو مفتاح "التجاوز"، الذي يُمكن استخدامه عندما تكون السيارات على بعد ثانية واحدة من السيارة الأمامية.

وأضافت أن القائمين على سباقات فورمولا 1، قرروا منح السائقين وصولاً إلى طاقة كهربائية إضافية، مع إعادة تسمية زر الطاقة القصوى، الذي أصبح يعرف بين السائقين باسم زر "التعزيز"، فيما أصبحت محركات السيارات الآن مزيجاً متساوياً تقريباً بين البنزين والكهرباء، ما يجعلها أكثر ارتباطاً بالسيارات العادية على الطريق.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن سائق فريق ماكلارين، لاندو نوري، قد توج بأول لقب بطولة العالم في مسيرته الاحترافية في سباقات فورمولا 1 بالموسم الماضي، لكنه يواجه تحدياً كبيراً في الموسم الجديد، من أكثر من سائق منافس، أبرزهم نجم فريق "ريد بول"، الهولندي ماكس فيرستابن، الذي سيعمل على استعادة ما خسره في الموسم المنصرم.

وكان نوريس قد تغلب على زميله في الفريق أوسكار بياستري وماكس فيرستابن، ليُحرز لقبه الأول في الجولة الختامية للموسم الماضي في أبو ظبي. واعترف فيه نوريس، خلال حفل إطلاق سيارة ماكلارين، بأنه كان متحمساً لتحقيق فوزين متتاليين، لكنه أكد أنه سيكون راضياً، حتى لو لم يفز باللقب مرة أخرى، بعد أن حقق هدفه الأسمى.