فورمولا 1: ألونسو يختار مرشحه للتتويج بلقب موسم 2025

- فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، يتوقع منافسة قوية على لقب فورمولا 1 لعام 2025، مشيراً إلى أن ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، قادر على تقليص الفارق مع المتصدر أوسكار بياستري. - ألونسو يبرز تفوق سائقي ماكلارين، بياستري ونوريس، في النقاط، لكنه يشير إلى أن فيرستابن يمتلك الخبرة والقدرة على المنافسة حتى اللحظات الأخيرة. - بياستري يتصدر الترتيب برصيد 336 نقطة، يليه نوريس بـ314 نقطة، بينما يحتل فيرستابن المركز الثالث بـ273 نقطة، مع تبقي ست جولات حاسمة.

رشح سائق فورمولا 1، الإسباني، فرناندو ألونسو (44 سنة)، اسم البطل الذي سيُتوج في الموسم الحالي، خصوصاً مع المنافسة القوية بفضل تميز عدد من السائقين بعد مرور 18 سباقاً من المنافسات، وعلى رأسهم السائق الأسترالي، أوسكار بياستري (24 سنة).

وتحدث السائق الإسباني، فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، عن سائق فريق ريد بول، الهولندي، ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، وأشار إلى أنه قادر على تقليص فارق النقاط الـ63 عن متصدر موسم فورمولا 1 الحالي لعام 2025، سائق فريق ماكلارين، الأسترالي، أوسكار بياستري، خصوصاً أنه يملك خبرة كبيرة في التعامل مع الضغوط. وقال ألونسو، سائق فريق أستون مارتن المنافس في فورمولا 1 لهذا الموسم، في مؤتمر صحافي قبل انطلاق جائزة أميركا الكبرى هذا الأسبوع: "من الصعب تحديد أو تخمين من يستطيع الفوز بلقب البطولة. يتمتع سائقا ماكلارين بميزة طفيفة بسبب النقاط، وأعتقد أن اللقب بينهما، لكن ماكس فيرستابن سائق مذهل. إنه أحد أفضل السائقين في تاريخ هذه الرياضة. من الواضح أنه ينافس سيارة متفوقة وهي ماكلارين، ولكن إذا وصل الأمر إلى السباق الأخير أو ما شابه، وكانوا متقاربين في النقاط، فربما يصبح في تلك اللحظة الرجل الذي يجب السير خلفه".

وأشار الإسباني الفائز بـ 32 جائزة كبرى وبلقبين عالميين مع فريق رينو عامي 2005 و2006، إلى الضغط المتزايد الذي سيواجهه المتنافسون على اللقب في الجولات الست الأخيرة من الموسم، وكان فيرستابن صرّح عندما سُئل عن حظوظه بدخول دائرة الصراع بقوة على اللقب: "أتعامل مع كل سباق على حدة ولا أفكر في الأمر حالياً". يُذكر أن بياستري يتصدر الترتيب برصيد 336 نقطة أمام زميله البريطاني لاندو نوريس صاحب الـ314 نقطة، في وقت يحتل ماكس فيرستابن المركز الثالث برصيد 273 نقطة.