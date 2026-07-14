فورلان يقترب من تدريب منتخب أوروغواي

- دييغو فورلان، نجم منتخب أوروغواي السابق، يقترب من تعيينه مدرباً مؤقتاً للمنتخب بعد خروج الفريق من كأس العالم 2026 تحت قيادة مارسيلو بييلسا. - فورلان، الذي أظهر حماسة لتولي القيادة، قد يُعين بشكل دائم بعد فترة التوقف الدولي في مارس 2027، وسيشرف أيضاً على منتخب تحت 20 عاماً استعداداً لكوبا أميركا 2027. - رغم نجاحاته كلاعب، بما في ذلك الفوز بكوبا أميركا 2011، لم يحقق فورلان نجاحات كبيرة في التدريب بعد، حيث خاض تجربة قصيرة مع نادي بينيارول.

أصبح نجم منتخب أوروغواي السابق، دييغو فورلان على بعد خطوة من تعيينه مدرباً مؤقتاً لبلاده، بعد خروج الفريق المخيّب من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، وذلك بحسب ما ذكر رئيس الاتحاد الأوروغوياني للعبة، إيغناسيو ألونسو، الاثنين في مقابلة مع قناة تيليدوسي.

وقال ألونسو لتيليدوسي: "فورلان أظهر حماسة لتولي قيادة منتخب أوروغواي، هناك اتفاقٌ قد يُبرم خلال الساعات المقبلة"، وبذلك سيقود صاحب الـ47 عاماً تدريب بطل العالم في مناسبتَين بصفة مؤقتة حتى فترة التوقف الدولي في شهر مارس/ آذار 2027، والتي بطبيعة الحال قد تشهد تعيينه على نحوٍ دائمٍ خلال المرحلة المقبلة.

وفي الوقت عينه سيُشرف فورلان على منتخب تحن 20 عاماً استعداداً لخوض غمار بطولة كوبا أميركا في يناير/ كانون الثاني 2027، وهو الذي يُعتبر بالمناسبة ثالث أفضل هداف في تاريخ بلاده برصيد 36 هدفاً في 112 مباراة، بينما كان أفضل لاعب في كأس العالم 2010 بنسخة جنوب أفريقيا حين قاد الفريق إلى المربع الذهبي.

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وأحرز فورلان مع منتخب أوروغواي لقب كوبا أميركا عام 2011، وهو آخر تتويج كبير للأوروغواي حتى اللحظة، لكنه لم يحقق بعد نجاحات كبيرة على مستوى التدريب، بحُكم أنّه دخل المجال قبل سنواتٍ قليلة، إذ خاض تجربة قصيرة لمدة 11 مباراة فقط مع نادي بينيارول من الدرجة الأولى في بلاده، ومن ثم فريق آخر في الدرجة الثانية في العام التالي.

