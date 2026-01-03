فنزويلا ومادورو.. اختبار جديد لحياد الرياضة العالمية

- العلاقة بين الرياضة والسياسة: التطورات الأخيرة في فنزويلا أعادت تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين الرياضة والسياسة، خاصة مع اقتراب الأحداث الرياضية الكبرى مثل الأولمبياد وكأس العالم. - ازدواجية المعايير في الرياضة الدولية: اللجنة الأولمبية الدولية تواجه انتقادات بسبب معاييرها المزدوجة، حيث تُستخدم الميثاق الأولمبي لتبرير قراراتها، مما يثير تساؤلات حول تعاملها مع قضايا مثل الغزو العسكري. - موقف الولايات المتحدة: من غير المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة نفس العقوبات التي واجهتها روسيا، حيث يُستند إلى سوابق تاريخية تُظهر تجاهل المجتمع الرياضي الدولي للتدخلات العسكرية الأميركية.

لا يُتوقع أن يُحدث قصف فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو ارتدادات كبرى في الجغرافيا السياسية للرياضة العالمية، غير أنّ التطورات الأخيرة أعادت إلى الواجهة مجدداً العلاقة الشائكة بين الرياضة والسياسة، ومستوى "الحياد" الذي ترفعه المؤسسات الرياضية الدولية شعاراً في الأزمات.

ومع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو–كورتينا، إلى جانب نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة، ورغم عدم تأهل فنزويلا، يبدو المشهد مهيأً لطرح سيناريوهات، مثل الدعوات إلى المقاطعة أو المقارنة بحالتي روسيا وبيلاروسيا، كما حدث سابقاً عقب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي هذا السياق، طرحت صحيفة ماركا الإسبانية تساؤلاً جوهرياً: هل ينبغي للولايات المتحدة المشاركة في الأولمبياد المقبل بإيطاليا من دون علمٍ أو نشيدٍ وطني، كما هو الحال مع روسيا وبيلاروسيا منذ أربع دورات أولمبية، منهما اثنتان صيفيتان واثنتان شتويتان؟

ورداً على هذه التساؤل، من المفترض أن تلجأ اللجنة الأولمبية الدولية إلى الميثاق الأولمبي الذي كثيراً ما يُنظر إليه بوصفه إطاراً فضفاضاً يتيح هامشاً واسعاً للتأويل، إذ ينصّ البند 2.4 من الميثاق على أن "الحركة الأولمبية يجب أن تتعاون مع المنظمات العامة والخاصة والسلطات المختصة من أجل وضع الرياضة في خدمة الإنسانية وتعزيز السلام"، ويخلو النص بطبيعة الحال من أي إشارات صريحة إلى قضايا مثل الغزو العسكري أو الأنظمة السياسية، أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، وغالباً ما تستند اللجنة الأولمبية الدولية إلى هذا الغموض لتبرير قراراتها، مذكّرةً بأنّ العقوبات المفروضة على لجان رياضية معينة في السنوات الأخيرة جاءت بسبب ضمّ روسيا مؤسسات رياضية في مناطق مثل دونيتسك ولوغانسك عقب غزو أوكرانيا، غير أنّ هذا الموقف يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير، خاصة إذا استُحضر الصمت الذي التزمته اللجنة نفسها في عام 2016، عندما جرى ضمّ سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم من دون أي تحرك مماثل.

ومن غير المرجح أن تُواجه الولايات المتحدة المصير نفسه الذي عاشته روسيا، إذ رأت صحيفة ماركا أنّه على غرار ما حصل مع الاحتلال الإسرائيلي، سيُعاد التأكيد أنّ "اللجنتين الأولمبيتين الأميركية والفنزويلية تتعايشان بسلام وانسجام"، ويستند هذا الموقف إلى سوابق تاريخية، أبرزها تجاهل المجتمع الرياضي الدولي التدخل العسكري الأميركي في غرينادا عام 1983، إذ بررت حكومة الولايات المتحدة غزوها بأنّه عملٌ يهدف إلى حماية المواطنين الأميركيين الذين كانوا يعيشون على الجزيرة، وأُقيمت بعد ذلك بعامٍ واحد دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس، وسط مشاركة كاملة واحتفالات واسعة، من دون أن تُطرح حينها أي دعوات جدية للمقاطعة أو العقوبات.