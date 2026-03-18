- أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، يوم عطلة وطنية للاحتفال بفوز المنتخب الوطني ببطولة العالم للبيسبول، مشجعة المواطنين على المشاركة في الفعاليات العامة والموسيقية. - أكدت رودريغيز على أهمية هذا الفوز التاريخي، كونه الأول لفنزويلا في هذه الرياضة، معبرة عن شكرها للاعبين على أدائهم المميز الذي أضفى قيمة معنوية كبيرة للبلاد. - تأتي هذه الاحتفالات في ظل توترات سياسية بعد خطف نيكولاس مادورو، وأثارت تغريدة ساخرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاعلاً واسعاً.

تعيش فنزويلا على وقع احتفالات كبيرة بعدما أعلنت الرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريغيز، الأربعاء، اعتماد هذا اليوم عطلة وطنية احتفاءً بتتويج المنتخب بلقب بطولة العالم للبيسبول عقب فوزه على منتخب الولايات المتحدة في المباراة النهائية.

وقالت رودريغيز، في منشور عبر منصة إكس، إنّها قررت تعطيل الدوائر الرسمية لإتاحة المجال أمام المواطنين، لا سيما الشباب، للنزول إلى الشوارع والساحات والمرافق العامة والملاعب للاحتفال بهذا الإنجاز، مشيرة إلى تنظيم فعاليات واسعة تتضمن حفلاً موسيقياً كبيراً.

كما أكدت، عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، أن أجواء الفرح تعم مختلف أنحاء البلاد، موجهة الشكر إلى لاعبي المنتخب الوطني على ما قدموه من أداء قاد إلى هذا التتويج التاريخي، وشددت على رمزية الفوز، معتبرة أنّه يحمل قيمة معنوية كبيرة، خاصة أنّه يحصل للمرة الأولى، إذ لم يسبق أن أحرزت فنزويلا لقب بطولة العالم في هذه الرياضة.

وتأتي هذه التطورات في ظل مرحلة سياسية حساسة هناك، حيث تتولى رودريغيز مهام الرئاسة بعد خطف نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية في العاصمة كاراكاس في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.

في الوقت عينه، أثار تعليق للرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً بعدما قال عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أمس الثلاثاء: "يا للروعة! فازت فنزويلا على إيطاليا بنتيجة 4-2 الليلة في بطولة العالم للبيسبول. إنهم يلعبون بشكل رائع. تحدث أمور جيدة لفنزويلا أخيراً. أتساءل ما سر هذا النجاح الباهر، هل ستصبح الولاية الحادية والخمسين؟"، في تغريدة ساخرة أثارت تفاعلاً واسعاً.