فنربخشة يقيل مدربه بعد الخروج من سباق المنافسة على لقب الدوري التركي

أعلن نادي فنربخشة، في بيان رسمي، عن إقالة مدربه دومينيكو تيديسكو (40 عاماً)، مع جهازه الفني بالكامل، بعد الخسارة المذلة على يد غريمه التاريخي غلطة سراي، الذي حسم مواجهة الديربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليواصل رحلته صوب حسم لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وجاء في بيان نادي فنربخشة، الذي نشره على حسابه في منصة إكس، الاثنين: "بعد الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة، قررنا إقالة المدرب دومينيكو تيديسكو مع جميع جهازه الفني بشكل فوري، وإنهاء خدمات المدير الرياضي، ديفين أوزيك، والمنسق بيركي تشيليبي، ونود أن نقدم الشكر لهم جميعاً على العمل الذي قاموا بتقديمه للفريق خلال الفترة الماضية".

وتابع بيان فنربخشة: "نود إبلاغ جماهيرنا أن مدربنا زكي مراد غولي، سيقوم بالإشراف على الجهاز الفني للفريق الأول في المواجهات المتبقية من الموسم الحالي"، الأمر الذي يجعل الفريق يرضخ للواقع، بعدما أصبح من الصعب المنافسة على القب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعدما تجمد رصيده عند 67 نقطة بالمركز الثاني.

واستطاع نادي غلطة سراي حسم مواجهة "الديربي" بثلاثة أهداف نظيفة، أمس الأحد، وواصل تربعه على عرش جدول الترتيب، برصيد 74 نقطة، وأصبح لديه انتصار وحيد، حتى يحسم لقب منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجاري.