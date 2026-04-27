فنربخشة يقيل مدربه بعد الخروج من سباق المنافسة على لقب الدوري التركي

إسطنبول

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
27 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 23:33 (توقيت القدس)
تيديسكو خلال موجهة غلطة سراي في الدوري، 26 أبريل 2026 (عبد الحميد حسباس/الأناضول)
تيديسكو خلال موجهة غلطة سراي في الدوري، 26 إبريل 2026 (عبد الحميد حسباس/الأناضول)
- أعلن نادي فنربخشة عن إقالة مدربه دومينيكو تيديسكو وجهازه الفني بعد الخسارة أمام غلطة سراي بثلاثة أهداف نظيفة، مما أدى إلى تراجع فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري التركي الممتاز.
- تم إنهاء خدمات المدير الرياضي ديفين أوزيك والمنسق بيركي تشيليبي، مع تقديم الشكر لهم على جهودهم السابقة، وتعيين زكي مراد غولي للإشراف على الفريق في المباريات المتبقية من الموسم.
- غلطة سراي يتصدر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويحتاج لانتصار واحد فقط لحسم لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

أعلن نادي فنربخشة، في بيان رسمي، عن إقالة مدربه دومينيكو تيديسكو (40 عاماً)، مع جهازه الفني بالكامل، بعد الخسارة المذلة على يد غريمه التاريخي غلطة سراي، الذي حسم مواجهة الديربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليواصل رحلته صوب حسم لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وجاء في بيان نادي فنربخشة، الذي نشره على حسابه في منصة إكس، الاثنين: "بعد الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة، قررنا إقالة المدرب دومينيكو تيديسكو مع جميع جهازه الفني بشكل فوري، وإنهاء خدمات المدير الرياضي، ديفين أوزيك، والمنسق بيركي تشيليبي، ونود أن نقدم الشكر لهم جميعاً على العمل الذي قاموا بتقديمه للفريق خلال الفترة الماضية".

وتابع بيان فنربخشة: "نود إبلاغ جماهيرنا أن مدربنا زكي مراد غولي، سيقوم بالإشراف على الجهاز الفني للفريق الأول في المواجهات المتبقية من الموسم الحالي"، الأمر الذي يجعل الفريق يرضخ للواقع، بعدما أصبح من الصعب المنافسة على القب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعدما تجمد رصيده عند 67 نقطة بالمركز الثاني.

فرحة فريق غلطة سراي في ملعب رامس بارك، 26 إبريل 2026 (فرانس برس)
واستطاع نادي غلطة سراي حسم مواجهة "الديربي" بثلاثة أهداف نظيفة، أمس الأحد، وواصل تربعه على عرش جدول الترتيب، برصيد 74 نقطة، وأصبح لديه انتصار وحيد، حتى يحسم لقب منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجاري.

