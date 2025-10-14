فنربخشة يخطط لصفقة مدوية بضم بنزيمة في ميركاتو الشتاء

- مستقبل كريم بنزيمة يكتنفه الغموض مع تزايد التكهنات حول عودته إلى أوروبا، رغم ارتباطه بعقد مع اتحاد جدة حتى 2026، وسط اهتمام من نادي فنربخشة التركي الذي يسعى لتقديم عرض مغرٍ في "ميركاتو" الشتاء. - فنربخشة يعاني من انطلاقة متذبذبة في الدوريين المحلي والأوروبي، مما دفع الإدارة للتفكير في بنزيمة كحل هجومي، بعد اجتماع بين رئيس النادي والمدرب الإيطالي دومينيكو تيديسكو. - النادي التركي مستعد للتضحية بالمهاجم الكولومبي جون دوران، رغم عقبة راتب بنزيمة الضخم، في محاولة لضم النجم السابق لريال مدريد.

يُحيط الغموض بمستقبل النجم الفرنسي، كريم بنزيمة (37 عاماً)، إذ تتزايد التكهنات حول احتمال عودته إلى الملاعب الأوروبية، بعد تجربة مثيرة في السعودية، فرغم ارتباطه بعقد مع نادي اتحاد جدة يمتد حتى صيف العام المقبل، فإن غياب مؤشرات التجديد فتح الباب أمام عدة أندية تسعى لاقتناص فرصته الذهبية، ويبرز في المقدمة نادي فنربخشة التركي، الذي يُخطط لتقديم عرض مغرٍ يعيد المهاجم المخضرم إلى الواجهة في "ميركاتو" الشتاء.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن فنربخشة يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، واضعاً اسم بنزيمة على رأس أولوياته، ويأتي هذا الاهتمام في ظل انطلاقة متذبذبة للفريق التركي، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري المحلي، والمركز العشرين في الدوري الأوروبي بعد جولتين فقط، وسط معاناة واضحة في الخط الهجومي دفعت إدارة النادي للتحرك سريعاً لإيجاد حل حاسم.

وأضاف المصدر أنه خلال اجتماع جمع رئيس النادي الجديد، ساداتين ساران، بالمدرب الإيطالي، دومينيكو تيديسكو، تم تقييم وضع الفريق بعد بداية مخيّبة في أول ثماني مباريات من الدوري التركي، وأوضح تيديسكو حاجته إلى مهاجم حاسم قادر على إنهاء الفرص، ما دفع الإدارة للتفكير في بنزيمة كخيار مثالي، ومن المنتظر أن تُجرى اتصالات مع وكلاء اللاعب، خلال الأيام المقبلة، لجسّ نبضه، وفي حال أبدى استعداداً للعودة إلى الملاعب الأوروبية من جديد، فسيتم إطلاق المفاوضات الرسمية مباشرة.

وتابع المصدر أن فنربخشة مستعد للمضي بعيداً في المفاوضات، من أجل حسم الصفقة، حتى لو اضطُر للتضحية بالمهاجم الكولومبي، جون دوران، المُعار من نادي النصر السعودي، والذي لم يقدّم الأداء المنتظر، بسبب تكرار إصاباته منذ انضمامه، ولكن أكبر عقبة تبقى الراتب الضخم لبنزيمة، البالغ 50 مليون يورو سنوياً مع ناديه الحالي، ورغم ذلك، فإن النادي التركي عازم على محاولة ضم النجم السابق لريال مدريد، في وقت يواصل فيه تيديسكو بحثه عن مهاجم قادر على إعادة التوازن إلى هجوم الفريق.

ويجدر بالذكر أن بنزيمة انضم إلى صفوف نادي الاتحاد في صيف 2023، ويدخل الآن عامه الأخير من عقد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2026، وقد ساهم الموسم الماضي في تتويج الفريق بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك، لكنه لم يجدد عقده بعد، ولم يحدد وجهته المستقبلية، مع الإشارة إلى أن المهاجم الفرنسي، الذي نشأ في أولمبيك ليون، وتألق مع ريال مدريد منذ عام 2009، يملك في سجله 36 لقباً، كما حصد الكرة الذهبية لعام 2022، مما يجعل اسمه هدفاً مغرياً لأي نادٍ.