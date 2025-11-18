فليك يُلبّي دعوة مساندة غزة في موقف إنساني لافت

- حضر المدير الفني لبرشلونة، هانسي فليك، مباراة فلسطين وكتالونيا في ملعب مونتجويك، في لفتة إنسانية لدعم ضحايا غزة، بدعوة من شخصيات بارزة مثل بيب غوارديولا. - استغل فليك المباراة لمعاينة لاعب الوسط الشاب مارك بيرنال، لتقييم قدراته وإمكانية الاعتماد عليه في حال إصابات لاعبي الدفاع. - انتهت المباراة بفوز كتالونيا 2-1، وسجل مصطفى زيدان هدفاً تاريخياً، مما أضفى على الحدث طابعاً إنسانياً ورسالة تضامن عبر كرة القدم.

ظهر المدير الفني لفريق برشلونة، الألماني هانسي فليك (60 عاماً)، في مدرجات ملعب مونتجويك، الذي استقبل أغلب مباريات "البلاوغرانا" في الموسم الماضي، وشهد تتويجه بلقب الدوري الإسباني. وتابع الألماني المواجهة بين منتخبي فلسطين وكتالونيا باهتمام كبير، في موقف إنساني لافت، بعدما لبّى دعوات الحضور لمساندة ضحايا عدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة طوال عامين كاملين.

ورصدت الكاميرات المدرب الألماني في المنصة الشرفية، فيما اعتبر المتابعون أن حضوره جاء بدافع إنساني، خاصة أنّ الدعوة وصلت من شخصيات بارزة، أبرزها مدرب النادي الكتالوني السابق ومانشستر سيتي الإنكليزي حالياً، الإسباني بيب غوارديولا، الذي وصف العالم بالمتخاذل تجاه القضية الفلسطينية، ليمنح وجود فليك الحدث طابعاً استثنائياً.

وشكّلت المباراة فرصة مناسبة لمدرب برشلونة لمعاينة لاعب الوسط الشاب، مارك بيرنال، الذي شارك في المواجهة تلبية لدعوة منتخب كتالونيا، باعتباره غير معني باستحقاقات المنتخب الإسباني. وأخذ فليك فكرة إضافية عن قدرات لاعبه وإمكانية الاعتماد عليه، خاصة في حال تعرض لاعبي الدفاع لإصابات خلال الجزء المتبقي من الموسم الطويل.

وانتهت المواجهة القوية بفوز منتخب كتالونيا بصعوبة، بنتيجة هدفين مقابل واحد، بعدما قدّم "الفدائي" عرضاً مميزاً للغاية، مقارنة بمباراته الأولى في إسبانيا ضد منتخب الباسك. ودوّن مصطفى زيدان اسمه في التاريخ، إذ أصبح أول لاعب فلسطيني يسجل في إسبانيا على مستوى المنتخبات والأندية أيضاً.

وقدّم الحدث مزيجاً لافتاً بين البعد الإنساني والرسالة الرياضية، إذ عكس حضور فليك حجم التضامن مع معاناة غزة، ورسّخ في الوقت نفسه قيمة كرة القدم جسراً إنسانياً عابراً للحدود. وخرجت الجماهير بانطباع أن "مونتجويك" عاش ليلة مختلفة، تجاوز فيها وقع الكرة حدود الملعب نحو رسالة إنسانية مميزة.