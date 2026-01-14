فليك يوجه رسالة لتشابي ألونسو بعد مغادرته ريال مدريد

- وجه هانسي فليك، مدرب برشلونة، رسالة دعم لتشابي ألونسو بعد مغادرته ريال مدريد، مشيدًا بقدراته التدريبية ومستقبله الواعد، ومؤكدًا على علاقته الجيدة معه منذ لقائهما في ليفركوزن. - أشار فليك إلى أن ألونسو سيحظى بمشروع جديد قريبًا، متمنيًا له التوفيق في مسيرته القادمة، ومؤكدًا على ضرورة تقبل تقلبات كرة القدم. - تحدث فليك عن انضمام جواو كانسيلو لبرشلونة، مشيدًا بجودته الهجومية، وملمحًا إلى إمكانية مشاركته في مباراة الكأس ضد راسينغ.

وجّه مدرب نادي برشلونة الإسباني، الألماني هانسي فليك (54 عاماً)، رسالة خاصة لمدرب نادي ريال مدريد السابق، تشابي ألونسو، الذي غادر منصبه، الاثنين الماضي، مباشرةً بعد خسارة المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني والخسارة أمام برشلونة (3-2).

وتحدث هانسي فليك، الأربعاء، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة راسينغ سانتادير في الدور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، غداً الخميس، عن مدرب النادي الملكي، تشابي ألونسو، وقال: "عليه الاستمرار، وعليه التفكير في ما يمكن تحسينه، فهو مدرب رائع ولديه مستقبل كبير أيضاً، هذه كرة القدم وليس الأمر من شأني، لكن ما يمكنني قوله هو أن لدي علاقة جيدة جداً مع تشابي".

وتابع فليك رسالته لألونسو قائلاً: "التقيت به في ليفركوزن عندما كنت مدرب المنتخب الألماني، وبقيت دائماً على تواصل معه. إنّه مدرب رائع. هذه كرة القدم، علينا قبول هذه الأمور. أتمنى له كلّ التوفيق وأعتقد أنّه سيحصل على مشروع جديد كبير له ولفريقه". كما ولمّح المدرب الألماني إلى أن ألونسو سيلعب قريباً دوراً كبيراً في فريق جديد بعد مغادرته النادي الملكي.

كما وتحدث فليك عن انضمام الظهير البرتغالي، جواو كانسيلو، إلى فريق برشلونة في ميركاتو الشتاء الحالي وقال: "جواو لاعب كرة قدم رائع، يمتلك الكثير من الجودة في الهجوم، وهذا ما نحتاجه". وتابع: "عندما يكون الخصم متكتلاً في مناطقه، علينا اختراق دفاعه، ونحتاج إلى الجودة، وهو خيار جيد لذلك"، ولمّح مدرب النادي الكتالوني إلى إمكانية مشاركة كانسيلو في مواجهة الكأس أمام راسينغ.