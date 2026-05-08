فليك يواجه 5 تحديات في "الكلاسيكو" أمام غريمه ريال مدريد

- يواجه هانسي فليك خمسة تحديات في "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد، أبرزها انتزاع نقطة على الأقل لضمان لقب الليغا لأول مرة أمام الغريم التاريخي. - يسعى فليك لتكرار إنجاز تيتو فيلانوفا بجمع 100 نقطة، مع مواصلة تسجيل الأهداف، حيث أحرز الفريق 89 هدفاً حتى الآن. - التحدي الخامس هو تحسين أداء الحارس خوان غارسيا، الذي تلقى 20 هدفاً، ليصبح مرشحاً لجائزة زامورا، مع الحفاظ على سجل الانتصارات على أرضه.

يواجه مدرب نادي برشلونة الألماني هانسي فليك (61 عاماً) خمسة تحديات في مواجهة "الكلاسيكو" أمام الغريم التاريخي فريق ريال مدريد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يطمح رفاق الموهبة لامين يامال إلى تحقيق الانتصار وحسم مسألة لقب الليغا.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنّ التحدي الأول أمام فليك في مواجهة "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد هو العمل على انتزاع نقطة على الأقل أمام الفريق الملكي، الذي من الممكن أن تُشكل خسارته هدية ثمينة ستدخل تاريخ الليغا، لأنّ "البلاوغرانا" يُريد حسم لقب المسابقة المحلية أمام غريمه التاريخي للمرة الأولى.

وأوضحت أنّ فليك يُريد تكرار ما فعله مدرب نادي برشلونة الإسباني تيتو فيلانوفا الذي استطاع قيادة الفريق الكتالوني نحو جمع 100 نقطة في منافسات الدوري الإسباني خلال موسم 2012-2013، الأمر الذي يعني أن كتيبة المدير الفني الألماني عليها خوض التحدي الثاني الصعب، وهو حسم "الكلاسيكو" أمام الغريم ريال مدريد، وتحقيق الانتصارات في جميع المواجهات المتبقية هذا الموسم.

وأردفت أن التحدي الثالث بالنسبة إلى المدرب فليك هو مواصلة نجومه تسجيل الأهداف، بعدما نجحوا في هزّ شباك منافسيهم خلال 34 مواجهة حتى الآن في الدوري الإسباني، بما فيها الخسائر أمام إشبيلية (1-4)، ريال مدريد (1-2)، جيرونا (1-2)، بالإضافة إلى أن رفاق الموهبة لامين يامال تمكنوا من إحراز 89 هدفاً في الموسم الجاري، وهو رقم كبير للغاية.

وتابعت أن فليك استطاع قيادة برشلونة نحو تحطيم الرقم القياسي في عدد الانتصارات على أرضه، وأيضاً الفوز بشكل متتالٍ في موسم واحد من الدوري الإسباني، لكن الفريق الكتالوني بحاجة إلى الفوز على ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو، وريال بيتيس في المباراة قبل الأخيرة من الموسم الجاري، من أجل مواصلة حصد الأرقام القياسية. وحقق نادي برشلونة حتى الآن 17 انتصاراً على أرضه في الدوري الإسباني هذا الموسم، من أصل 17 مباراة لعبها على ملعبه، من دون أي تعادل أو خسارة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن التحدي الخامس بالنسبة إلى المدرب الألماني هو العمل على مساعدة الحارس الإسباني خوان غارسيا على عدم استقبال المزيد من الأهداف، بخاصة أن شباكه تلقت 20 هدفاً في جميع المواجهات التي لعبها، ما يجعله متفوقاً على البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الغريم ريال مدريد، الأمر الذي سيجعله مرشحاً لحسم جائزة زامورا.