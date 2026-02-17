فليك يواجه نكسة مع برشلونة.. بين الأخطاء التحكيمية وأزمة النجوم

- يواجه مدرب برشلونة، هانس فليك، تحديات كبيرة بعد خسارتين متتاليتين، مما أتاح لريال مدريد تصدر الدوري. الأخطاء التحكيمية كانت سببًا رئيسيًا في هذه النكسات، خاصة في مواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك. - الحالة النفسية للاعبين تأثرت بشكل كبير، باستثناء الحارس جوان غارسيا الذي تألق ضد جيرونا. الضغط الجماهيري يتزايد على فليك لاستعادة هيبة الفريق. - الجماهير تطالب بعودة الموهبة لامين يامال للتسجيل والتركيز على المباريات، لتجنب موسم خالٍ من الألقاب.

يواجه مدرب نادي برشلونة الإسباني، الألماني هانس فليك (60 عاماً)، نكسة مع الفريق الكتالوني منذ أيام، بعدما خسر للمرة الثانية على التوالي أمام غريمه جيرونا، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الليغا، أمس الاثنين، ما جعل الغريم ريال مدريد يستفيد نتيجة تربعه على عرش الصدارة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنّ فليك يعلم أنّ النكسة، التي يعيشها مع نادي برشلونة خلال الفترة الحالية، يعود سببها الأساسي إلى الأخطاء التحكيمية القاتلة، التي حرمت الفريق الكتالوني من هدف صحيح في مواجهة ذهاب كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد، الذي حسم الأمور لصالحه برباعية نظيفة. وتابعت أنّ فليك لم يستطع الخروج من صدمة ما حدث في مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد، إذ تلقى صفعة أخرى، بسبب الأخطاء التحكيمية، لأن الخسارة أمام جيرونا، جاءت من خطأ واضح على المدافع الفرنسي جول كوندي، الذي تعرضت قدمه للدعس من خصمه، الذي سجل هدف الانتصار.

وأوضحت أنّ فليك لا يواجه نكسة في الأخطاء التحكيمية فحسب، بل وصل الأمر إلى الحالة النفسية لنجوم نادي برشلونة، الذين ظهرت عليهم خيبة الأمل من الخسارة الثانية على التوالي خلال أيام قليلة، ما عدا حارس المرمى، الإسباني جوان غارسيا، الذي نال جائزة رجل المباراة ضد جيرونا، بفضل تصدياته الحاسمة في اللقاء، التي حالت دون أن تكون الهزيمة ثقيلة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ فليك يعلم حجم الضغط المسلّط عليه من قبل جماهير نادي برشلونة، التي تُطالب بضرورة استعادة هيبة الفريق الكتالوني، والعمل على جعل الموهبة الإسبانية لامين يامال يعود مرة أخرى إلى تسجيل الأهداف، والتركيز على مجريات اللقاء، بدلاً من الدخول في جدال مع اللاعبين المنافسين، وإلا فإن الأمور متجهة صوب فوضى يُمكن أن تجعل كتيبة المدرب الألماني تخرج خالية الوفاض من الألقاب هذا الموسم.