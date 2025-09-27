فليك يهدي جماهير برشلونة نبأ ساراً بعد إصابة رافينيا وغارسيا

- أعلن مدرب برشلونة هانسي فليك عن عودة النجم الإسباني لامين يامال للمشاركة في مباراة ريال سوسييداد، مما يبعث الأمل في نفوس الجماهير بعد إصابات مؤثرة في الفريق. - أكد فليك غياب الحارس خوان غارسيا والمهاجم رافينيا لعدة أسابيع بسبب الإصابات، مشيراً إلى أن الفريق سيعتمد على الحارس تشيزني الذي ساهم في تحقيق نجاحات سابقة. - أشار فليك إلى أن النادي يقوم بتحليل أسباب الإصابات المتكررة، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي لتحسين الوضع والاستفادة من الفريق الرائع المتاح.

أهدى مدرب نادي برشلونة الإسباني الألماني هانسي فليك (60 سنة) نبأ ساراً لجماهير النادي الكتالوني، قبل ساعات من المواجهة القوية أمام منافسه نادي ريال سوسييداد في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أزمة إصابة نجوم في التشكيلة الأساسية.

وأكد فليك عودة نجمه الهداف الإسباني لامين يامال، في مؤتمر صحافي خاص عُقد اليوم السبت، قبل مواجهة ريال سوسييداد مساء غدٍ الأحد، وقال الألماني: "سيُشارك لامين يامال بضع دقائق في مباراة ريال سوسييداد في الدوري، نحن سعداء بعودته خياراً لنا غداً". ومع ذلك، لم يؤكد فليك إن كان يامال سيُشارك في التشكيلة الأساسية أو يدخل في الشوط الثاني من المواجهة. ويأتي هذا الخبر بعد ساعات من إعلان نادي برشلونة إصابة الحارس الإسباني الأساسي خوان غارسيا (غياب بين أربعة وستة أسابيع)، ومهاجمه البرازيلي رافينيا (غياب بين ثلاثة وأربعة أسابيع).

وعن أزمة الإصابات، قال فليك: "قدّم خوان غارسيا عملاً رائعاً ولكن الإصابات واردة. الآن يعود تشيزني، وإذا نظرنا إلى النصف الثاني من الموسم الماضي، فقد فزنا في جميع المباريات تقريباً مع تشيزني الذي حصدنا ثلاثة ألقاب معه. إنه حارس مرمى رائع، وشخص رائع، ولا أشك فيه أبداً". وتعليقاً على الإصابات الكثيرة التي يشهدها الفريق وآخرها خوان غارسيا ورافينيا، قال فليك إنّ الأمر ليس طبيعياً، مبرزاً أن النادي يحلل ما يحدث، وأضاف المدرب ذاكراً: "ننظر إلى ما حدث في الأيام السابقة لنرى ما إذا كان بإمكاننا العثور على أي سبب. هذا هو عملنا، لدينا فريق رائع وسنحلل كل شيء".