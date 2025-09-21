فليك يلمّح لريال مدريد: احترام الفائزين واجب في الكرة الذهبية

- أشار هانسي فليك، مدرب برشلونة، إلى أهمية حضور حفل الكرة الذهبية، مؤكداً على ضرورة احترام الفائزين، في تلميح موجه لريال مدريد الذي قاطع الحفل السابق بعد فوز رودري على فينيسيوس جونيور. - تصريحات فليك تأتي في سياق التنافس التاريخي بين برشلونة وريال مدريد، حيث استغل المناسبة لتأكيد موقف فريقه من المنافسة المباشرة، مما يضيف بعداً جديداً للتوتر بين العملاقين الإسبانيين. - رغم قلة فرصه في نيل لقب أفضل مدرب، سيحضر فليك الحفل برفقة لامين يامال، في رسالة واضحة لريال مدريد حول أهمية الاحترام والتنافس الشريف.

لمّح المدير الفني لنادي برشلونة الألماني هانسي فليك (60 عاماً) لريال مدريد، عند رده على سؤال حول إمكانية حضوره حفل الكرة الذهبية، إلى أن احترام الفائزين واجب، في وقت يتذكر فيه عشاق كرة القدم مقاطعة "الملكي" الحفل السابق بعد تتويج لاعب مانشستر سيتي الإسباني رودري (29 عاماً) على حساب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، فيما تشير المؤشرات إلى مقاطعتهم الحفل المقرّر غداً الاثنين مرة أخرى.

وردّ فليك، أمس السبت، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة ناديه برشلونة ومنافسه خيتافي، على سؤال يتعلق بحفل الكرة الذهبية، إذ أكّد أنه من الضروري حضوره مهما كانت هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، فقال: "لا أعرف إن كنا سنشهد، في يوم ما، فوز لامين يامال بالكرة الذهبية، لكنني أعتقد ذلك. الآن، نحن مرشحون، وكل من يُرشّح يستحق ذلك. يجب أن تكون حاضراً وتُظهر الاحترام للفائزين، فذلك أمر في غاية الأهمية".

وبدا تلميح مدرب نادي برشلونة هانسي فليك موجهاً إلى ريال مدريد أثناء حديثه عن حفل الكرة الذهبية، وكأنه جزء من لغة التحدي المستمرة بين الفريقين، وفقاً لما نشره موقع راديو آر إم سي سبورت الفرنسي اليوم الأحد. وتأتي تلك التصريحات في إطار العداوة التاريخية والندية الشديدة بين الناديين، إذ لا يخفى على المتابعين أن كل تصريح أو إشارة، حتى لو بدت خفية، يمكن أن تُقرأ رسالةً موجهة للملكي، وفليك استغل المناسبة ليؤكد موقفه ووعي فريقه بالمنافسة المباشرة، ما يضيف بعداً جديداً للتوتر بين العملاقين الإسبانيين.

ورغم قلة فرصه في نيل لقب أفضل مدرب للموسم بعد موسم 2024-2025 التاريخي الذي أنهاه لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان بتحقيق أربعة ألقاب، منها دوري الأبطال، سيحرص هانسي فليك على التوجه إلى باريس برفقة لامين يامال، المرشح الأقوى لمنافسة عثمان ديمبيلي على الكرة الذهبية. كما سيحضر رافينيا وباو كوبارسي الحفل، في حين سيكون بيدري وليفاندوفسكي الوحيدين من بين مرشحي برشلونة اللذين لن يسافرا إلى العاصمة الفرنسية. ويبدو أن حضور فليك ولامين يامال إلى حفل الكرة الذهبية لن يقتصر على المشاركة فقط، بل يحمل رسالة واضحة إلى ريال مدريد بأن الاحترام والتنافس الشريف يجب أن يسودا دائماً، ما يعكس مدى جدية برشلونة في الدفاع عن قيمه ومكانته على الساحة الأوروبية، حتى خارج المستطيل الأخضر.