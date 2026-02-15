فليك يكشف حواره مع حكم مباراة الكأس ويرفض الاتهامات

- هانسي فليك، مدرب برشلونة، تحدث عن الخسارة أمام أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مشيراً إلى أهمية التركيز على تحسين أداء الفريق بدلاً من لوم التحكيم. - برشلونة قرر تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب سوء التحكيم في المباراة، وهو ما ناقشه فليك في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة جيرونا. - فليك كشف عن حوار خاص مع حكم المباراة، مؤكداً على أهمية التواصل الجيد مع الحكام، ورفض تحميلهم مسؤولية الخسارة، مشدداً على ضرورة تغيير ما يمكن تغييره في الفريق.

تحدث مدرب نادي برشلونة الإسباني، الألماني، هانسي فليك (59 سنة)، لأول مرة بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا برباعية نظيفة، عن حواره الخاص مع حكم المواجهة وتعليقه على ما حصل في هذه المواجهة.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو والصحف الإسبانية القريبة من نادي برشلونة قد أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن النادي الكتالوني قرر إرسال شكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم بخصوص سوء التحكيم الذي حصل في مواجهة أتلتيكو مدريد، القرار الذي تناوله هانسي فليك في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة جيرونا، غداً الاثنين، في ختام الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتحدث فليك في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة جيرونا، الأحد، تعليقاً على قرار إرسال شكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمحاولة فتح تحقيق بما حصل في المباراة: "بالنسبة إلي، المهم أن أرى فريقي لأن ذلك واجبي. أن نرى ما يمكننا تغييره، من عقلية وأسلوب، وأن نلعب. لا أهتم بأي شيء آخر، صحيح أن الأمر لا يكون جيداً في بعض الأحيان".

وتابع فليك حديثه كاشفاً عن حوار خاص مع حكم المواجهة: "بعد مباراة أتلتيكو توجهت إلى الحكم وكلمته لأتساءل بشأن الهدف الذي احتسب تسللاً، وكان هناك حوار جيد، لكنه سيبقى سرياً. أعتقد دائماً أن التواصل جيد مع الحكام والمدربين، وهذه خطوة جيدة"، في وقت رفض المدرب الألماني توجيه الاتهامات للتحكيم وتحميله خسارة برشلونة، وقال "لم يكن خطأ الحكم أننا خسرنا، لكن علينا تغيير ما يمكننا تغييره".

يُذكر أن برشلونة يسعى لصناعة ريمونتادا في مواجهة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي ستُقام يوم 3 مارس/آذار المقبل، إذ يحتاج لتسجيل أربعة أهداف في مرمى أتلتيكو مدريد من أجل معادلة نتيجة الذهاب أولاً، ومن ثم محاولة تسجيل هدف خامس أو الذهاب بالمباراة إلى أشواط إضافية بهدف قلب الطاولة ومحاولة خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.