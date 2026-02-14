- هانسي فليك، مدرب برشلونة، انتقد بشدة لاعبيه بعد الخسارة 4-0 أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مشككًا في عقلية الفريق ومستوى الحدة في الشوط الأول الذي شهد تلقي الأهداف الأربعة. - أبدى اللاعبون قلقهم من الأسلوب التكتيكي لفليك، خاصة الضغط العالي والدفاع المتقدم، معتبرين أنه غير مناسب لمواجهة أتلتيكو مدريد، مع صعوبة تطبيقه بغياب بيدري ورافينيا. - تم الاتفاق على ضرورة معالجة بعض الأمور الفنية قبل مواجهة الإياب لتحقيق "الريمونتادا"، مع الحفاظ على أسلوب فليك ولكن بواقعية أكبر في المباريات الكبيرة.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مدرب نادي برشلونة الإسباني هانسي فليك (59 سنة) قسا على لاعبيه في أول خطاب بعد الكارثة التي تعرّض لها الفريق في الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة يوم الخميس الماضي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، السبت، إلى أنّ هانسي فليك تعامل بقسوة في خطابه الأول مع لاعبي نادي برشلونة بعد الخسارة المُدوية أمام أتلتيكو مدريد، إذ كانت كلمات المدرب الألماني صارمة جداً، حيث شكك بعقلية اللاعبين ومستوى الحدة التي تعاملوا بها خلال الشوط الأول من المواجهة، والتي كلّفت الفريق تلقي أربعة أهداف في 45 دقيقة.

وكان فليك غير راضٍ أبداً عن طريقة تعامل اللاعبين في أول 45 دقيقة من المواجهة، إذ أشار إلى أنّ اللاعبين تعاملوا بطريقة غير مسؤولة ولم يلعبوا بالروح التي لعبوا بها في المباريات السابقة، الأمر الذي تسبب في ظهور الفريق بروح انهزامية كبيرة في أول شوط، ولم يكفِ التعويض في الشوط الثاني للعودة بالنتيجة وتسجيل هدف أو هدفين.

في المقابل، لفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعبين أبلغوا فليك بهواجسهم الكبيرة من الأسلوب التكتيكي الذي يريده الألماني وخصوصاً عبر عنصري الضغط العالي والخط الدفاعي المتقدم، وأن هذه الأفكار لم تكن مناسبة لمواجهة كبيرة مثل مواجهة أتلتيكو مدريد، مؤكدين أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في تطبيق هذا النهج الفني في ظل غياب بيدري ورافينيا عن تشكيلة النادي الكتالوني.

كما كانت هناك صراحة كبيرة بين اللاعبين والمدرب حول بعض الأمور الفنية التي تجب معالجتها قبل مواجهة الإياب أمام أتلتيكو مدريد من أجل محاولة صناعة "الريمونتادا" وخطف الفوز والتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، إذ أكد اللاعبون أنهم لا يريدون التخلي عن أسلوب فليك ولكنهم يريدون القليل من الواقعية، وخصوصاً في المباريات الكبيرة، لكي يتكيف العناصر الحاليون مع الأسلوب في المواجهات التي تُلعب تحت ضغط كبير على أرض الملعب.