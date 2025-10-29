فليك يفحص أداء برشلونة ويضع حلولاً بعد خسارة الكلاسيكو

وضع مدرب نادي برشلونة الإسباني، الألماني هانسي فليك (60 عاماً)، حلولاً عاجلة، بعد خسارة مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التاريخي، ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف، الأحد الماضي، ضمن منافسات الليغا، إذ اعتمد المدير الفني على تحليل الأداء، من أجل معرفة أسباب الهزيمة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن هانسي فليك ليس قلقاً على مستوى نجمه لامين يامال، لكنه وجه جهازه الفني إلى ضرورة استعادة صاحب الـ 18 عاماً لياقته البدنية، بالإضافة إلى ضرورة عرضه على الجهاز الطبي باستمرار لمعرفة وضع إصابة العانة، التي يعانيها في الموسم الحالي، من أجل استعادة نشاطه وقدرته على تسجيل الأهداف مرة أخرى في المواجهات القادمة من الموسم الحالي سواء في البطولات المحلية أو القارية.

وتابعت أن هانسي فليك استنتج من تحليل أداء نادي برشلونة، في مواجهة الكلاسيكو، وجود خلل في خط الهجوم، وعدم قدرة لاعبي خط الوسط على تنفيذ التمريرات القصيرة في منطقة العمليات، وهو أمر اشتهر به الفريق الكتالوني في الموسم الماضي، حين استطاع حصد الألقاب المحلية، بالإضافة إلى تدريب عدد من المدافعين على كيفية إنهاء الهجمات أمام مرمى المنافسين، خاصة أن كوندي حصل على إحداها أمام ريال مدريد، وفشل في وضعها بشباك الحارس تيبو كورتوا.

وأوضحت أن نادي برشلونة افتقر إلى اللمسة الأخيرة، ولم ينجح نجوم كتيبة المدرب هانسي فليك في المواجهات الفردية ضد لاعبي ريال مدريد في الكلاسيكو، فقد أظهر التحليل أن جميع لاعبي الفريق الكتالوني أطلقوا ست تسديدات فقط على مرمى الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، وهو معدل قليل للغاية، ولا يعكس حقيقة الأرقام التي كان يتميز بها بطل "الليغا" في الموسم الماضي، إلا أن المشكلة الأساسية كانت بعدد الغيابات، نتيجة الإصابات.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن هانسي فليك بات يعلم قدرة مدافعه رونالد أراوخو على تقديم الإضافة، وطلب من الجهاز التدريبي إخضاعه لتمارين خاصة، يتعلم فيها كيفية إطلاق التسديدات من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى التركيز على الضربات الرأسية، وكيفية مساعدته للفريق الكتالوني في الشق الهجومي عند الحاجة، مع جعله يخضع لتدريبات خاصة بتقوية البنية الجسدية.