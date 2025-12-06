فليك يفتح باب الرحيل لروني بردغجي

- يواجه روني بردغجي تحديات في برشلونة، حيث لم يترك بصمته في المباريات الأولى، مكتفياً بـ195 دقيقة لعب وتمريرة حاسمة واحدة، مما أدى إلى تراجع دوره في ظل قيادة هانسي فليك. - فتح فليك الباب لإعارة بردغجي في الشتاء، بهدف منحه فرصة أكبر للعب وكسب الثقة بعيداً عن ضغوط "كامب نو"، وهي خطوة استراتيجية لتسريع نضجه. - مستقبل بردغجي غير محسوم، لكن الإعارة تبدو محتملة، بينما يبحث برشلونة عن جناح جاهز يتناسب مع رؤية فليك لرفع مستوى الفريق.

يمرّ روني بردغجي (20 عاماً) بمرحلة حاسمة خلال مسيرته مع نادي برشلونة الإسباني، إذ لم ينجح الجناح السويدي الشاب في ترك بصمته خلال الأسابيع الأولى من الموسم. واكتفى اللاعب بخوض 195 دقيقة فقط في تسع مباريات بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، من دون تسجيل أي هدف، مقابل تمريرة حاسمة واحدة، في ظل غياب الاستمرارية وانعدام الثقة ضمن بيئة تنافسية عالية.

وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني اليوم السبت، فقد فرض وصول هانسي فليك إلى مقعد القيادة الفنية لـ"البلوغرانا" واقعاً جديداً، حيث باتت الدقائق تُمنح على أساس الأداء الفوري. وفي هذا السياق، تراجع دور بردغجي إلى مرتبة ثانوية، بعد أن تفوّق عليه لاعبو الهجوم الآخرون الذين ينسجمون أكثر مع رؤية المدرب الألماني.

وأمام هذا الوضع، فتح فليك الباب أمام رحيل اللاعب على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، والهدف ليس التخلي عنه نهائياً، بل منحه فرصة أكبر للعب وكسب الثقة والخبرة بعيداً عن ضغوط "كامب نو"، وهي خطوة استراتيجية سبق أن اعتمدها برشلونة مع مواهب شابة احتاجت دقائق أكثر لتسريع عملية نضجها. وداخل النادي، لا يزال يُنظر إلى بردغجي على أنه لاعب يملك إمكانات واعدة، لكن تطوره يتطلّب دوراً أساسياً لا يمكن للفريق الأول منحه حالياً. وفي الوقت نفسه، تبحث الإدارة الرياضية عن جناح جاهز يدخل مباشرة في حسابات فليك، ويرفع المستوى التنافسي للفريق.

ولا يزال مستقبل بردغجي غير محسوم، لكن المؤشرات تميل إلى رحيله المؤقت عن برشلونة في المدى القريب. وسيعتمد القرار النهائي على العرض الأنسب رياضياً ومالياً، وعلى المشروع القادر على توفير مساحة لعب حقيقية للاعب الشاب. وفي حال تأكدت إعارة اللاعب، فسيتجه برشلونة إلى سوق الانتقالات بحثاً عن جناح يتمتع بخبرة ونضج يفوقان ما يمتلكه بردغجي حالياً، على أن يكون مناسباً لأفكار فليك، وله قدرة أكبر على صنع الفارق.