فليك يطالب برشلونة بنجم إنكليزي في الصيف وهذه قيمة الصفقة

- يطالب مدرب برشلونة، هانسي فليك، بسرعة حسم صفقة المدافع لويس هول من نيوكاسل يونايتد، لتعويض رحيل أليخاندرو بالدي المتوقع في الموسم القادم، وسط منافسة من أندية البريمييرليغ. - يمتد عقد لويس هول مع نيوكاسل حتى 2029، وتبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو، لكن نيوكاسل يطلب 90 مليون يورو، مما يجعل قرار اللاعب حاسماً في الصفقة. - إدارة برشلونة تعمل على خطة لتمويل الصفقة عبر بيع بعض اللاعبين، تلبيةً لطلب فليك، لتعزيز الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجّه مدرب نادي برشلونة الإسباني، الألماني هانسي فليك (61 عاماً)، طلباً مباشراً إلى إدارة الفريق الكتالوني، من أجل العمل بسرعة، حتى يتم حسم صفقة مدافع نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، لويس هول (21 عاماً) في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس السبت، أن هانسي فليك بات يعلم جيداً، عدم استمرار أليخاندرو بالدي في صفوف نادي برشلونة في الموسم القادم، بعدما تلقى العديد من العروض المغرية، للعمل على رحيله، الأمر الذي دفع المدرب الألماني إلى المطالبة بضرورة حسم صفقة لويس هول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن الظهير الأيسر تحت مجهر العديد من أندية "البريمييرليغ"، أبرزها مانشستر يونايتد.

وتابعت أن لويس هول لديه عقد مع نادي نيوكاسل يونايتد حتى عام 2029، لكن المدرب هانسي فليك طلب من الإدارة التحرك منذ الآن، حتى يُقطع الطريق أمام الأندية، التي تعمل على ضم الموهبة الإنكليزية الشابة، الذي خاض 24 مباراة في البريمييرليغ هذا الموسم، وسجل هدفاً وصنع تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى قوته البدنية وصلابته في الدفاع.

وأوضحت أن القيمة السوقية الحالية للنجم الإنكليزي تبلغ 35 مليون يورو، لكن إدارة نادي نيوكاسل يونايتد لن تفرط بخدمات لويس هول بأقل من 90 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن قرار الظهير الأيسر من الممكن أن يصنع الفارق، خاصة أنه شوهد يتحدث مع فليك عقب نهاية المواجهة، التي جمعت بينهما في دوري الأبطال، ما يعني أن مدرب برشلونة تحدث بالفعل عن رغبته، ومهّد الطريق نحو حسم الصفقة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة برشلونة لن ترفض طلب فليك نهائياً، بل ستعمل على وضع خطة محكمة، من أجل العمل على صفقة لويس هول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، أولها وضع أسماء النجوم المغادرين لكتيبة المدرب الألماني في نهاية الموسم الجاري، الأمر الذي سيجعل الفريق الكتالوني يحصل على الأموال اللازمة، من أجل تمويل هذه الصفقة وغيرها.