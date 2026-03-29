فليك يطالب برشلونة بنجم إنكليزي في الصيف وهذه قيمة الصفقة

29 مارس 2026   |  آخر تحديث: 10:42 (توقيت القدس)
فليك خلال تدريبات برشلونة في مقر النادي، 21 فبراير 2026 (خافيير بوريغو/Getty)
- يطالب مدرب برشلونة، هانسي فليك، بسرعة حسم صفقة المدافع لويس هول من نيوكاسل يونايتد، لتعويض رحيل أليخاندرو بالدي المتوقع في الموسم القادم، وسط منافسة من أندية البريمييرليغ.
- يمتد عقد لويس هول مع نيوكاسل حتى 2029، وتبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو، لكن نيوكاسل يطلب 90 مليون يورو، مما يجعل قرار اللاعب حاسماً في الصفقة.
- إدارة برشلونة تعمل على خطة لتمويل الصفقة عبر بيع بعض اللاعبين، تلبيةً لطلب فليك، لتعزيز الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجّه مدرب نادي برشلونة الإسباني، الألماني هانسي فليك (61 عاماً)، طلباً مباشراً إلى إدارة الفريق الكتالوني، من أجل العمل بسرعة، حتى يتم حسم صفقة مدافع نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، لويس هول (21 عاماً) في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس السبت، أن هانسي فليك بات يعلم جيداً، عدم استمرار أليخاندرو بالدي في صفوف نادي برشلونة في الموسم القادم، بعدما تلقى العديد من العروض المغرية، للعمل على رحيله، الأمر الذي دفع المدرب الألماني إلى المطالبة بضرورة حسم صفقة لويس هول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن الظهير الأيسر تحت مجهر العديد من أندية "البريمييرليغ"، أبرزها مانشستر يونايتد.

وتابعت أن لويس هول لديه عقد مع نادي نيوكاسل يونايتد حتى عام 2029، لكن المدرب هانسي فليك طلب من الإدارة التحرك منذ الآن، حتى يُقطع الطريق أمام الأندية، التي تعمل على ضم الموهبة الإنكليزية الشابة، الذي خاض 24 مباراة في البريمييرليغ هذا الموسم، وسجل هدفاً وصنع تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى قوته البدنية وصلابته في الدفاع.

