- قاد هانسي فليك برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، متغلباً على ريال مدريد في الكلاسيكو، رغم الظروف الشخصية الصعبة مثل وفاة والده يوم المباراة، مما أبرز التزامه الكبير وأثره الإيجابي على اللاعبين والجماهير. - أحدث فليك تغييراً جذرياً في أسلوب برشلونة، معيداً الانضباط والهدوء بعد فترة مضطربة، ووضع أسس تكتيكية واضحة انعكست إيجابياً على أداء الفريق وشخصيته، محققاً لقب الدوري بجدارة. - اعتمد فليك على الانضباط الجماعي والمواهب الشابة، مطبقاً نظاماً تكتيكياً بضغط منسق ودفاع متقدم، مما ساهم في نتائج مبهرة ونهج هجومي ديناميكي، متصدراً قائمة التمريرات البينية في الدوري.

نجح المدرب الألماني هانسي فليك (61 عاماً) في تثبيت قدميه داخل أروقة نادي برشلونة، بعدما قاد الفريق للحفاظ على لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني توالياً، عقب الفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو الذي أقيم على ملعب كامب نو ضمن الأسبوع الخامس والثلاثين من المسابقة، حيث جاء الانتصار ليمنح اللقب للبلاوغرانا.

ومنذ وصوله إلى برشلونة، فرض فليك أسلوباً مختلفاً داخل النادي، سواء على مستوى الانضباط أو طريقة إدارة التفاصيل اليومية، فالمدرب الألماني عرف باحترافيته الكبيرة وتفانيه الكامل في العمل، وهو ما ظهر بوضوح في واحدة من أصعب لحظاته الشخصية هذا الموسم، حين أشرف على مباراة الكلاسيكو بعد تلقيه خبر وفاة والده صباح يوم اللقاء، ورغم الظروف القاسية، أصرّ فليك على الحضور مع اللاعبين وقيادة الفريق، في موقف ترك أثراً كبيراً في نفوس الجميع.

ولم يكن التتويج الجديد مجرد نجاحٍ عادي في سجل برشلونة وفليك، بل حمل قيمة معنوية كبيرة بعد المرحلة المضطربة التي عاشها الفريق في الفترة الماضية تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، فعلى الرغم من المكانة التاريخية لتشافي كلاعب داخل النادي، فإن الفريق عانى خلال حقبته من تذبذبٍ واضحٍ في النتائج والأداء، إلى جانب ضغوط إعلامية متواصلة أثّرت على الاستقرار العام، لكن مع وصول فليك، تغيّرت الصورة تدريجياً، إذ نجح المدرب الألماني في إعادة الهدوء إلى الفريق، ووضع أسس أكثر وضوحاً على المستوى التكتيكي، ما انعكس مباشرة على شخصية برشلونة داخل الملعب، وتكلل بحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

واعتمد فليك طوال الموسم على مزيجٍ من الانضباط الجماعي والثقة بالمواهب الشابة، وهي نقطة تحوّلت إلى أحد أبرز عناصر قوة الفريق، وهو الذي وصل بالمناسبة إلى اللقب رقم 12 في مسيرته التدريبية، بعدما برز مع نادي بايرن ميونخ بين عامي 2019 و2021 حين قاده لتحقيق العديد من الإنجازات أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي تحديداً في الموسم الذي عانت خلاله كرة القدم بسبب جائحة كورونا.

وعرف فليك خلال فترة توليه تدريب بايرن ميونخ بابتكار مصطلح "فليكي فلاكا" في وسائل الإعلام، وذلك لوصف أسلوب لعب الفريق، الذي يجمع بين الضغط العالي والاستحواذ، حيث اعتمد باستمرار على تشكيلة 4-2-3-1، بخط دفاع متقدم يشجع لاعبي الارتكاز والظهيرين على اتخاذ مواقع تمكنهم من الضغط على الكرة عند اقترابها من خط الوسط، وتكللت على سبيل المثال في اكتساح برشلونة تحديداً بنتيجة 8-2.

وعند تعيينه مدرباً لبرشلونة في مايو/ أيار 2024، طبق هانسي فليك نظاماً تكتيكياً يمتاز بخط دفاع متقدم، وضغط منسق، ومصيدة تسلل فعالة، وقد أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها بشكلٍ ملحوظ في أول مباراة كلاسيكو له في 26 أكتوبر 2024، حين حقق البارسا فوزاً ساحقاً بنتيجة 4-0 على ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو.

كما أظهر برشلونة بقيادة فليك نهجاً هجومياً ديناميكياً، مزج بين الهجمات المرتدة السريعة والتمريرات القصيرة مع اللعب التمركزي، إذ تصدر الفريق على سبيل المثال قائمة لاعبي الدوري الإسباني في التمريرات البينية بحلول منتصف الموسم، وحافظ على أحد أعلى معدلات دقة التمرير في الدوري، مما يعكس تركيز فليك على مبدأ تدوير الكرة.