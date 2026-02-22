فليك يزفُ خبراً ساراً لجمهور برشلونة ويؤكد صيام يامال في رمضان

زف مدرب نادي برشلونة الإسباني، الألماني هانسي فليك (60 سنة)، خبراً ساراً لجمهور النادي الكتالوني قبل مواجهة نادي ليفانتي اليوم الأحد في الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري الإسباني، كما وتناول موضوع صيام النجم لامين يامال خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد هانسي فليك، السبت، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة ليفانتي، عودة نجم خط الوسط بيدري إلى الفريق بعد غيابه لحوالى شهر كامل بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا، وقال المدرب الألماني: "بيدري لاعب مهم، قائد من نوع مختلف بسبب جودته، عاد من إصابته ومن الممكن منحه بعض الدقائق في المباراة".

كما وأشار فليك إلى عودة المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد، من الإصابة أيضاً، ومن المفترض أن يُشارك في المواجهة تحضيراً للمباريات المقبلة، في حين تحدث عن اقتراب عودة النجم غافي الذي غاب لحوالى ستة أشهر بسبب تمزق في الغضروف وعاد إلى تدريبات نادي برشلونة أمس الجمعة، وقال: "نأمل أن يعود قريباً، لكن علينا التقدم خطوة بخطوة".

في المقابل تناول فليك صيام نجمه الإسباني، لامين يامال، خلال شهر رمضان المبارك، وأشار إلى أن اللاعب يتبع نظاماً غذائياً خاصاً خلال شهر رمضان، وبالتالي من المتوقع أن يلعب يامال المباريات المقبلة وخصوصاً مباراتَي الليغا أمام ليفانتي وفياريال صائماً، وذلك لأن المواجهتَين ستُلعبان بعد الظهر وقبل موعد الإفطار بتوقيت مدينة برشلونة الإسبانية.

وعن الفترة المقبلة أكد فليك الجهوزية الكبيرة للفريق وقال في المؤتمر الصحافي: "اللاعبون يبدون أكثر انتعاشاً، وهذا مهم. نلعب على أرضنا غداً ويجب أن نحصد النقاط الثلاث لاستعادة الثقة. من الطبيعي أنه عندما تخسر ولا تقدم أداء جيداً، تظهر بعض الشكوك. قبل يومين تحدثنا بصراحة وانفتاح عن الأمر، واليوم أيضاً. ربما يكون ذلك مفتاح المباريات المقبلة. إقناع اللاعبين هو عمل الجهاز الفني، وأشعر أنهم مقتنعون بنسبة 100% بما نقوم به، وبالأسلوب الذي جعلنا نفوز بأربعة من أصل خمسة ألقاب ممكنة خلال عام ونصف العام".